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Italie-Meloni remporte un test électoral crucial en Calabre
information fournie par Reuters 28/09/2026 à 18:21

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par Angelo Amante

La coalition au pouvoir en Italie a remporté lundi une élection partielle en Calabre, premier test majeur pour la présidente du Conseil Giorgia Meloni face à un rival apparu sur sa droite avant les élections législatives de 2027.

Selon un décompte encore provisoire, le mouvement Futur national, dirigé par l'ancien général Roberto Vannacci, a recueilli 10% des voix dans cette région traditionnellement conservatrice, loin des 53% obtenus par le candidat soutenu par le gouvernement.

Les analystes politiques tablaient sur un meilleur résultat pour Roberto Vannacci dans ce bastion de la droite et estimaient qu'il pourrait diviser cet électorat ce qui aurait pu bénéficier au centre gauche.

"Nous avons gagné haut la main", s'est réjoui Roberto Occhiuto, président de la Calabre et vice-président de Forza Italia, membre de la coalition, dans une vidéo publiée sur X.

Porté par sa rhétorique anti-immigration et sa défense des "valeurs italiennes traditionnelles", Roberto Vannacci gagne en popularité et son ascension pourrait compliquer les perspectives de réélection de Giorgia Meloni.

Il pourrait en effet détourner une partie des électeurs qui avaient soutenu sa coalition lors des dernières élections nationales, en 2022.

Les sondeurs estiment que Giorgia Meloni pourrait rester au palais Chigi en s'alliant avec Roberto Vannacci, mais un tel rapprochement provoquerait des tensions au sein de la coalition gouvernementale.

(Angelo Amante; version française Nicolas Delame, édité par Sophie Louet)

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