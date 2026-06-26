Italie: les exportations hors UE continuent à pousser en mai

( AFP / DAMIEN MEYER )

Les exportations italiennes hors de l'Union européenne (UE) ont continué de croître au mois de mai (+6,3%), ainsi que les importations (+15,4%), notamment d'énergie, a indiqué vendredi l'Institut national des statistiques (Istat).

"La croissance annuelle des exportations vers les marchés hors UE27 s’explique par l'augmentation des ventes d’énergie (+125,3 %), de biens intermédiaires (+22,9 %) et de biens d’équipement (+4,8%)", indique l'Istat dans un communiqué.

Cette hausse est en partie influencée par d'importantes ventes de navires, souligne l'Istat, sans lesquelles cette croissance se limiterait à 4,5%.

La hausse des importations est liée à des achats accrus d’énergie (+63,6% sur un an) dans le contexte de la guerre au Moyen-Orient, depuis les membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) comme depuis les Etats-Unis.

En conséquence, l’excédent commercial de l'Italie avec les pays hors UE s'est réduit, passant de 5,4 milliards d'euros en mai 2025 à 3,8 milliards en mai 2026.