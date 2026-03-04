 Aller au contenu principal
Italie: le taux de chômage tombe à 5,1% en janvier
information fournie par Boursorama avec AFP 04/03/2026 à 12:01

( AFP / DAMIEN MEYER )

Le taux de chômage en Italie est tombé à 5,1% au mois de janvier (-0,4 point sur un mois), enregistrant un nouveau plus bas depuis le début de ces statistiques en 2004, selon les premières estimations publiées mercredi par l'Institut national des statistiques (Istat).

Cette forte baisse du nombre de chômeurs (-99.000 sur un mois) est liée à une hausse du nombre des actifs mais aussi des inactifs (étudiants, retraités, hommes ou femmes au foyer), deux indices qui grimpent de 0,3% sur un mois.

La baisse du taux de chômage a notamment profité aux femmes, avec un recul de 2 points de pourcentage sur un an, plus forte que chez les hommes (-1 point). 53,9% des femmes étaient actives en janvier, contre 71,3% des hommes.

Le taux de chômage des jeunes de moins de 24 ans a également baissé, à 18,9% (-1,9 point sur un mois) mais reste proche des chiffres des deux dernières années.

Le taux de chômage était déjà tombé en Italie à 5,5% en décembre 2025, même si une première estimation faisait état de 5,6%.

Ces chiffres sont inférieurs à la moyenne de la zone euro, où le taux de chômage était tombé à 6,2% de la population active en décembre 2025 (en baisse de 0,1 point sur un an), selon Eurostat.

Les demandeurs d'emploi en Italie sont désormais 1,3 million (-384.000 personnes en un an, soit -22,7%), pour 24,2 millions d'actifs (+0,3%), ce qui confirme un retour aux chiffres d'avant la crise financière de 2007-2008.

