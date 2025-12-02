Italie: le taux de chômage redescend à 6% en octobre

( AFP / DAMIEN MEYER )

Le taux de chômage a légèrement baissé en Italie en octobre (-0,2 point sur un mois), revenant ainsi à un faible niveau de 6%, selon une première estimation publiée mardi par l'Institut national des statistiques (Istat).

En octobre, 1,5 million de personnes ont ainsi été comptabilisées au chômage, comme au mois d'août, avec une baisse chez les moins de cinquante ans et une stabilité au-delà.

Le taux de chômage des jeunes, qui avait rebondi en septembre, est reparti à la baisse en octobre et a atteint 19,8% (-1,9 point sur un mois, +0,8 sur un an).

Parallèlement, le nombre de personnes employées est en légère hausse (+0,3%) sur un mois, dans toutes les catégories à part les 25-34 ans.

Le nombre de personnes à la recherche de travail a fortement baissé dans la péninsule (-3,7% sur un mois, soit 59.000 personnes de moins, et -2,2% sur un an) dans toutes les catégories de population.

Le taux d'inactivité global est stable sur un mois, à 33,2% (-0,4 point sur un an).