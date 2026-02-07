Italie-Le réseau ferroviaire affecté par un sabotage au premier jour des JO

La police italienne a déclaré samedi qu'elle soupçonnait des pyromanes d'avoir délibérément saboté des infrastructures ferroviaires près de Bologne, dans le nord du pays, provoquant d'importantes perturbations lors de la première journée des Jeux olympiques d'hiver.

Un incendie a endommagé un aiguillage et des câbles électriques utilisés pour détecter la vitesse des trains, provoquant des retards pouvant atteindre deux heures pour les trains à grande vitesse, les trains interurbains et les trains régionaux dans l'un des noeuds ferroviaires les plus fréquentés d'Italie.

L'incendie était "vraisemblablement délibéré", même s'il n'y a eu aucune revendication à ce stade, a déclaré un porte-parole de la police.

L'incident rappelle les incendies coordonnés qui avaient affecté le réseau de trains à grande vitesse français la nuit précédent la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris en 2024, dont les auteurs n'ont toujours pas été identifiés.

En Italie, l'incendie a affecté la ligne entre Bologne et Venise, mais a également causé des problèmes en cascade pour le trafic entre Bologne et Milan, ainsi que pour les liaisons vers la côte adriatique.

Milan est co-organisatrice des Jeux d'hiver avec Cortina, accessible en train depuis Venise.

La société ferroviaire publique italienne Ferrovie dello Stato (FS) a déclaré que malgré ces perturbations, les trains continuaient de circuler.

(Rédigé par Crispian Balmer ; version française Tangi Salaün)