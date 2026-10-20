Italie-Le gouvernement instaure des lois anti-émeute plus strictes

Le gouvernement italien a adopté mardi une série de mesures sécuritaires face aux manifestations violentes dans le pays, dont la création d'une nouvelle infraction en la matière, un durcissement des sanctions contre les émeutiers et l'instauration d'une responsabilité financière de parents dont les enfants se livreraient à des pillages et du vandalisme.

Plusieurs villes du nord de l'Italie, dont Milan, coeur financier du pays, ont été secouées au cours du week-end par des troubles. Des bandes composées principalement de jeunes ont brisé des vitrines, pillé des magasins et affronté les forces de l'ordre.

"Il n'y a rien de révolutionnaire dans le vandalisme et le vol", a écrit la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, sur les réseaux sociaux en dévoilant le nouveau décret, entré en vigueur immédiatement. "Le vandalisme et le vol ne sont pas des formes de protestation, ce sont des actes criminels".

Aux termes du décret, toute personne figurant dans un groupe d'au moins cinq personnes et mettant en danger la sécurité publique lors de manifestations encourt jusqu'à cinq ans de prison et une amende pouvant aller jusqu'à 20.000 euros.

Les autorités italiennes sont habilitées à ordonner le dédommagement immédiat de tout préjudice causé et, dans le cas de mineurs, leurs parents seront tenus pour responsables.

Des jeunes âgés de 14 à 17 ans pourront être placés en garde à vue même s'ils n'ont commis aucun délit, à condition qu'il existe des preuves qu’ils représentent un danger - ce qui élargit une prérogative de la police qui ne s'appliquait auparavant qu'aux adultes.

Alors que les autorités craignent de nouveaux troubles lors des manifestations prévues samedi prochain, le gouvernement a annoncé qu'il déploierait jusqu'à la fin de l'année 500 soldats aux côtés de la police à Milan. L'armée contribuera à renforcer la sécurité sur les sites clés, à intensifier la surveillance des lieux sensibles et à améliorer le contrôle dans toute la région, a indiqué le ministère de la Défense dans un communiqué.

Depuis son arrivée au pouvoir en 2022, Giorgia Meloni a adopté une série ininterrompue de mesures de répression en matière de sécurité qui, selon ses détracteurs, ne contribuent guère à s'attaquer aux causes profondes de la criminalité et des troubles.

Le gouvernement italien est également confronté à une pression croissante due à une vague distincte de manifestations dans le sud de du pays où des chauffeurs routiers, exaspérés par la flambée des prix du gazole et la hausse du coût de la vie, ont mis en place des barrages routiers qui perturbent les chaînes d'approvisionnement.

Certains fabricants de pâtes ont dû interrompre leur production et les organisations agricoles ont averti que les fruits et légumes risquaient de pourrir sur pied. Le gouvernement a promis de nouvelles aides aux transporteurs routiers à l'issue de discussions avec les représentants du secteur.

(Giuseppe Fonte, Emilio Parodi et Anna Uras)