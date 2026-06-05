Italie-Le consentement des parents désormais obligatoire pour l'éducation sexuelle à l'école

par Alvise Armellini

L'éducation sexuelle dans les écoles italiennes sera désormais soumise au consentement parental, le Sénat italien ayant définitivement adopté jeudi soir une réforme promue par le gouvernement de droite.

La réforme, portée par le ministre italien de l'Éducation Giuseppe Valditara, exclut également l'éducation sexuelle des crèches et des écoles primaires.

Cette loi est sous le feu des critiques des partis d'opposition, qui craignent qu'elle ne restreigne l'accès des adolescents à des informations importantes.

"Subordonner l'éducation sexuelle au consentement parental revient à demander la permission aux familles pour enseigner la littérature italienne ou l’histoire : une absurdité institutionnelle qui trahit la mission éducative des écoles publiques", a déclaré Angelo Bonelli, co-président du parti Alliance des Verts et de la gauche.

Giuseppe Valditara a déclaré après l'adoption de la loi au Sénat que la réforme protégerait les mineurs "de la confusion engendrée par la propagande de genre" et rétablirait le principe constitutionnel selon lequel les parents sont responsables de l’éducation de leurs enfants.

Les termes "théorie du genre" ou "propagande de genre" sont souvent utilisés par les conservateurs pour discréditer les études universitaires ou politiques qui remettent en cause les notions traditionnelles de masculinité et de féminité, ou qui affirment que les identités de genre ne sont pas figées.

En vertu de la nouvelle loi portée par le gouvernement de la présidente du Conseil italien Giorgia Meloni, les écoles devront dorénavant informer les familles au moins sept jours à l’avance de toute initiative d’éducation sexuelle, en précisant notamment les experts ou organisations externes impliqués.

Pro Vita & Famiglia, un groupe catholique défendant les valeurs familiales traditionnelles, a salué cette mesure, affirmant qu’elle permettrait aux parents de rejeter les initiatives qu’ils jugeraient inappropriées.

"Les parents pourront s'informer, identifier et rejeter à l’avance les projets inappropriés qui promeuvent la fluidité de genre, l'avortement, la maternité de substitution et une vision idéologique de la sexualité chez les mineurs", a déclaré un porte-parole.

Contrairement à la plupart des pays européens, l'éducation sexuelle n'est pas obligatoire dans les écoles en Italie. Une enquête menée en 2025 par Save the Children a révélé que seuls 47% des adolescents italiens y avaient eu accès.

(Rédigé par Alvise Armellini; version française Etienne Breban, édité par Benoit Van Overstraeten)