Italie: la SNCF va finalement se lancer jusqu'à Rome en 2027

( AFP / DENIS CHARLET )

La SNCF compte se lancer en 2027 sur le marché italien des trains à grande vitesse après avoir gagné vendredi un recours contre l'opérateur local.

Rete Ferroviaria Italiana (RFI) va devoir proposer au moins 18 sillons quotidiens à SNCF Voyageurs sur les lignes Turin-Venise et Turin-Rome, a indiqué l'autorité italienne de la concurrence (AGCM) dans un communiqué.

Ces créneaux d'autorisation de circulation sur le réseau, avec des horaires à préciser, seront disponibles pendant dix ans, un temps nécessaire à la stabilisation de son offre, selon l'AGCM.

SNCF Voyageurs s'est félicité de cette décision qui va lui permettre de lancer "une nouvelle offre pour la grande vitesse dans le pays" à partir de septembre 2027, via une filiale dotée de 15 trains, a indiqué la société dans un communiqué.

La SNCF n'opère pour le moment en Italie que sur la ligne internationale Milan-Turin-Paris et prévoyait initialement d'étendre son offre locale en 2025. Mais elle a accusé RFI de bloquer son arrivée en faveur de sa société soeur Trenitalia, via le blocage de ces sillons.

Accusé d'"abus de position dominante", RFI n'a pas été reconnu coupable d'une infraction. La mesure annoncée vendredi vise cependant "à rendre l'entrée du nouvel opérateur sur le marché efficace et durable", a souligné l'autorité de la concurrence.

Trenitalia a critiqué de son côté une décision "qui finit par revêtir un caractère punitif à l’égard de l’opérateur historique", selon l'autorité.

Avec l'ouverture prochaine de ces lignes, la SNCF sera la deuxième concurrente de Trenitalia après la société Italo (détenue à 50% par l'armateur MSC).

SNCF Voyageurs juge cependant que le nombre de sillons accordés n’est "pas suffisant" pour réaliser l'ensemble de son plan industriel, qui prévoit un total de 13 allers-retours quotidiens (9 de Turin à Naples 2 et 4 de Turin à Venise).

"Sans ce niveau minimal d’activité, la société ne dispose pas des conditions nécessaires pour justifier l’investissement et poursuivre ses opérations", a souligné SNCF Voyageurs, demandant "la mise en oeuvre rapide" d'engagements supplémentaires, ainsi que "la certitude de pouvoir accéder aux installations de maintenance en Italie et d’obtenir l’homologation des trains".

En présentant sa stratégie en 2024, SNCF Voyageurs avait indiqué qu'elle espérait conquérir 15% des parts du marché italien de la grande vitesse d'ici une décennie et transporter dix millions de passagers par an entre Turin, Milan, Rome, Naples et Venise.

En Espagne, la société française a réussi à conquérir de larges parts de marché grâce à son offre low-cost Ouigo, qui a cassé les prix par rapport aux tarifs pratiqués par la compagnie locale Renfe.

Trenitalia, de son côté, est en concurrence avec la SNCF en France depuis quatre ans, avec des trajets depuis Paris vers Lyon, Marseille et Milan, sans être encore rentable, et compte concurrencer à terme l'Eurostar sur la ligne transmanche Paris–Londres.