Les Restos du Coeur lancent leur collecte annuelle auprès du grand public

les Restos du Coeur ont démarré vendredi leur collecte annuelle de dons alimentaires auprès du grand public, "vitale" pour le fonctionnement de l'association, face à l'afflux des demandes d'aide

Des chariots à remplir à l'entrée des supermarchés: les Restos du Coeur ont démarré vendredi leur collecte annuelle de dons alimentaires auprès du grand public, "vitale" pour le fonctionnement de l'association, face à l'afflux des demandes d'aide.

De vendredi à dimanche, des bénévoles seront présents dans 7.500 supermarchés partout en France pour récolter des dons alimentaires et des produits d'hygiène auprès des particuliers qui feront leurs courses.

En trois jours, l'association fondée par Coluche récolte 12% des dons en nature annuels : 8.100 tonnes en 2025, 8.500 espérées cette année.

Conserves de poisson, de plats cuisinés, de légumes et légumineuses: elle appelle à donner en priorité "des produits secs" et "en petit conditionnement" pour les distribuer facilement aussi bien aux personnes seules qu'aux familles.

Il s'agit d'une "campagne vitale pour répondre aux besoins des personnes démunies face à une précarité grandissante" et pour "contribuer à une aide alimentaire diversifiée et équilibrée", soulignent les Restos du Coeur dans un communiqué.

"Les crises se succèdent, les inégalités se creusent et nous ne voyons pas la pauvreté reculer, des zones rurales aux plus grandes métropoles", a commenté Jean-Michel Richard, président de l'association, cité dans le document.

En 2024-2025, les Restos du Coeur, qui selon eux assurent 35% de l'aide alimentaire en France, ont distribué plus de 161 millions de repas. L'association a accueilli 1,3 million de personnes, parmi lesquels des jeunes, des chômeurs, des travailleurs précaires et des familles, notamment monoparentales.