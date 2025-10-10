Italie: la production industrielle en légère baisse en août

La production industrielle en Italie, deuxième puissance manufacturière d'Europe, est repartie à la baisse au mois d'août (-2,4% sur un mois) après deux mois de rebond, selon les estimations publiées vendredi par l'Institut national des statistiques (Istat).

( AFP / MARCO BERTORELLO )

La baisse de la production "concerne tous les principaux secteurs industriels" au mois d'août, précise l'Istat. Sur un an, la baisse est de 2,7% et concerne surtout l'énergie (-8,6% sur un an) et les biens de consommation (-2,3% sur un an).

Les biens intermédiaires et les biens d'équipement résistent, ayant progressé de respectivement +0,2 et +0,7% sur un an.

Dans le détail, le secteur des produits pharmaceutiques de base est en nette hausse (+16,1% sur un an), ainsi que la fabrication de moyens de transport (+9,9%) et la production de coke et de produits pétroliers raffinés (+7,1%).

La baisse la plus importante est observée dans le secteur de la fourniture d'énergie (-13,5% sur un an).

L'Italie a revu ses prévisions de croissance du produit intérieur brut (PIB) à la baisse début octobre, à 0,5% pour 2025, après avoir déjà connu une croissance moins bonne que prévu en 2024 (0,7%).

Le gouvernement avait indiqué se baser "sur des estimations très prudentes".

Le syndicat du patronat italien Confindustria prévoit de son côté que l'économie italienne reste "anémique" fin 2025 et en 2026, notamment à cause des droits de douane américains.

L'économie a notamment marqué un coup d'arrêt au 2e trimestre 2025, quand le PIB a reculé de 0,1% avec la baisse des exportations.

Sur les huit premiers mois de l'année, les exportations italiennes ont baissé de 8,1% vers les pays hors Union européenne, notamment vers la Turquie (-26,1%) et les Etats-Unis (-21,2%), selon l'Istat.

Parallèlement, la demande en Europe (principale destination des produits italiens) "reste faible, et l'euro fort pénalise la compétitivité des produits de toute la zone euro", selon la Confindustria.