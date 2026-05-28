Italie: la confiance des consommateurs rebondit en mai

( AFP / DAMIEN MEYER )

La confiance des consommateurs italiens s'est améliorée en mai, notamment concernant la situation de l'économie en général, a indiqué jeudi l'Institut national des statistiques (Istat).

Après une nette baisse de la confiance en avril, dans le contexte de la guerre au Moyen-Orient, "on observe chez les consommateurs au mois de mai une amélioration des opinions sur la situation économique personnelle et des anticipations concernant la situation économique générale", précise l'Istat dans un communiqué.

Cet indicateur basé sur des sondages effectués en début de mois indique un rebond de la confiance, passée de 90,8 en avril à 93,4 en mai, sans qu'elle atteigne toutefois le niveau d'avant la guerre au Moyen-Orient (97,4 en février).

Du côté des entreprises, l'indicateur baisse de 95,1 en avril à 94,1 en mai. Le climat varie selon les secteurs: la confiance baisse dans les services et dans la construction mais reste stable dans l’industrie comme dans le commerce de détail.