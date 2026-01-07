 Aller au contenu principal
Italie: l'inflation a accéléré en 2025 à 1,5%
information fournie par Boursorama avec AFP 07/01/2026 à 15:00

( AFP / DAMIEN MEYER )

( AFP / DAMIEN MEYER )

L'inflation a accéléré en Italie en 2025, à 1,5% en moyenne annuelle contre 1% en 2024, selon les données publiées mercredi par l'Institut national des statistiques (Istat).

Après un ralentissement à l'automne, l'inflation a légèrement réaccéléré en décembre à 1,2% en glissement annuel (+0,2 point sur un mois), selon une première estimation de l'Istat, notamment à cause de l'augmentation des prix des transports et des aliments.

La hausse de l'indice d'inflation calculé selon les normes harmonisées de l'Union européenne (IPCA) s'établit aussi à 1,2% en décembre sur un an, contre 1,1% en novembre, précise l'Istat.

L'inflation moyenne pour l'année 2025 atteint 1,7%, contre 1,1% en 2024, selon ces normes.

L'inflation italienne est ainsi restée inférieure à celle de la zone euro, redescendue à 2% sur un an en décembre, et terminant ainsi l'année 2025 juste au niveau de l'objectif de la Banque centrale européenne, selon Eurostat.

L'inflation s'est cependant fait ressentir plus fortement au quotidien auprès des Italiens, avec une accélération en décembre des prix des produits à forte fréquence d'achat (+2,2% sur un an).

Pour l'association de protection des consommateurs Codacons, le mois de décembre a été marqué par une "rafale d'augmentations", du côté des billets d'avion (+15,2% sur un an pour les vols internes) comme de la viande de boeuf (+8,2%) ou du café (+18%).

L'inflation sur l'année 2025 équivaut à une dépense supplémentaire de 685 euros en moyenne pour un foyer avec deux enfants, a précisé l'association dans un communiqué.

