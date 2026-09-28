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Italie-L'aéroport de Catane reste fermé lundi à cause des cendres de l'Etna
information fournie par Reuters 28/09/2026 à 09:54

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Les vols à l'aéroport de Catane, en Sicile, resteront suspendus pour la troisième journée de suite lundi et ce jusqu'à minuit (21h59 GMT) en raison des cendres générées par l'Etna, le volcan le plus haut et le plus actif d'Europe, qui avait déjà perturbé l'activité de l'aéroport plus tôt dans le mois et en août, a annoncé l'opérateur de l'infrastructure.

La nouvelle suspension des vols à Catana, le cinquième aéroport le plus important d'Italie, en termes de trafic passagers, avait été annoncée samedi par l'opérateur aéroportuaire SAC.

(Gianluca Semeraro, Version française Benoit Van Overstraeten)

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