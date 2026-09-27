Italie-L'aéroport de Catane fermé jusqu'à minuit à cause des cendres de l'Etna

Les vols à l'aéroport de Catane, en Sicile, resteront suspendus jusqu'à dimanche minuit (21h59 GMT) en raison des cendres générées par l'Etna, le volcan le plus haut et le plus actif d'Europe, qui avait déjà perturbé l'activité de l'aéroport plus tôt dans le mois et en août, a annoncé l'opérateur de l'infrastructure.

La nouvelle suspension des vols à Catana, le cinquième aéroport le plus important d'Italie, en termes de trafic passagers, avait été annoncée samedi par l'opérateur aéroportuaire SAC.

(Giulia Segreti à Rome, Version française Benoit Van Overstraeten)