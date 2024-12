Italie: hausse de l'excédent commercial en octobre, grâce à la hausse des exportations

L'Italie a vu son excédent commercial augmenter à 5,15 milliards d'euros en octobre, contre 4,49 milliards pendant le même mois de 2023, grâce à la hausse des exportations, a indiqué mardi l'Institut national des statistiques Istat.

( AFP / MARCO BERTORELLO )

La troisième économie de la zone euro a vu ses exportations progresser de 1,6% sur un an, malgré la chute des livraisons de voitures (-23,7%) et des ventes de produits pétroliers raffinés (-57,2%).

Les importations ont quant à elles augmenté de 0,4%.

Sur les dix premiers mois de l'année, l'excédent commercial cumulé de l'Italie a atteint 45 milliards d'euros, contre 24,6 milliards sur la même période de 2023.

Le déficit de la balance énergétique s'est réduit en octobre, passant à 4,7 milliards d'euros contre 5,2 milliards pendant le même mois de l'an dernier.

Les exportations des articles de sport, jeux et instruments de musique (+35,8%), des produits alimentaires, boissons et tabac (+10,5%) et des articles pharmaceutiques, chimiques et botaniques (+11,5%) ont affiché une nette hausse.

Parmi les pays qui ont le plus contribué à la hausse des exportations figurent la Turquie (+33,5%), le Royaume-Uni (+10,8%), la Belgique (+10,3%), l'Espagne (+8%) et la France (+4,4%).

A l'inverse, les exportations vers les Etats-Unis (-11,8%) et les pays de l'Opep (-17,6%) ont baissé.