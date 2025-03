Italie: déficit commercial en janvier dû à la facture énergétique

L'Italie a enregistré en janvier un déficit commercial de 264 millions d'euros, contre un excédent de 2,5 milliards pendant le même mois de 2024, en raison de la hausse de la facture énergétique, a indiqué mardi l'Institut national des statistiques Istat.

( AFP / FILIPPO MONTEFORTE )

Le déficit de la balance énergétique a atteint 4,7 milliards d'euros en janvier, contre 4,2 milliards pendant le même mois de l'an dernier.

La troisième économie de la zone euro a vu ses exportations progresser de 2,5% sur un an, malgré la chute des livraisons de voitures (-15,8%) et de produits pétroliers raffinés (-16,7%) ainsi que des ventes d'articles de mode (-9,2%) .

Les importations ont connu en janvier une hausse de 8,8%, supérieure à celle des exportations.

Les exportations de produits pharmaceutiques, chimiques, et botaniques (+33,6%), de produits alimentaires, boissons et tabac (+7,4%) et de métaux de base et produits métalliques (+6,4%) ont affiché une nette hausse.

Parmi les pays qui ont le plus contribué à la hausse des exportations figurent la Tchéquie (+30,8%), la Suisse (+13,6%), le Royaume-Uni (+12,1%), les Etats-Unis (+6,2%), l'Espagne (+4,8%) et la France (+2,6%).

A l'inverse, les exportations vers la Chine ont chuté de 24,1%.

L'Italie a affiché en 2024 un excédent commercial en nette hausse, à 54,92 milliards d'euros, grâce à la baisse de la facture énergétique.

Quatrième exportateur mondial, l'Italie risque d'être l'un des pays européens les plus touchés par la guerre commerciale déclenchée par Donald Trump. Son excédent commercial vis-à-vis des Etats-Unis a atteint 38,9 milliards d'euros en 2024.