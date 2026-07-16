Italie-12 ans de prison pour le principal accusé dans le procès de la catastrophe de Gênes

(Actualisé avec jugement)

par Emilio Parodi

Près de huit ans après l'effondrement meurtrier du pont Morandi de Gênes (nord-ouest), la justice italienne a condamné jeudi à 12 ans de prison pour "homicide involontaire", notamment, l'un des anciens gestionnaires de l'ouvrage, Giovanni Castellucci.

Giovanni Castellucci était l'ancien administrateur d'Atlantia, maison mère d'Aspi (Autostrade per l'Italia), l'exploitant du viaduc autoroutier autrefois contrôlé par la famille Benetton.

Le parquet avait requis 18 ans et demi de réclusion à son encontre.

Giovanni Castellucci purge déjà une peine de six ans de prison pour son implication dans un autre incident fatal survenu en 2013 sur un viaduc du sud de l'Italie. Il était absent jeudi à l'énoncé du jugement.

L'effondrement d'une partie du pont, le 14 août 2018 lors d'un violent orage, avait fait 43 morts et des dizaines de blessés. Trente-cinq véhicules avaient basculé dans le vide.

Poursuivis pour "homicide involontaire", "atteinte à la sécurité des transports" et "faux en écriture", Giovanni Castellucci et les 56 autres prévenus - dont des fonctionnaires du ministère italien des Transports - étaient accusés d'avoir fermé les yeux sur l'état d'obsolescence du pont, vieux de 51 ans, et d'avoir retardé des travaux de rénovation à des fins de rentabilité.

La catastrophe du 14 août 2018 avait non seulement mis en lumière l'état de délabrement de certaines infrastructures en Italie mais aussi déclenché un conflit entre Atlantia et le gouvernement italien.

Ce litige s'est clos par la vente de la participation majoritaire d'Atlantia dans Autostrade à l'organisme public Cassa Depositi e Prestiti (CDP) et à des investisseurs associés.

Autostrade et sa société soeur SPEA n'étaient pas poursuivies, les deux entreprises ayant conclu un accord financier en 2022.

(Rédigé par Keith Weir; version française Camille Raynaud, Matthieu Huchet et Sophie Louet)