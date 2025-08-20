Israël valide le projet controversé de colonie E1 en Cisjordanie

Un projet visant à établir une colonie séparant Jérusalem-Est de la Cisjordanie occupée a reçu le feu vert final d'une commission de planification du ministère de la Défense, a annoncé mercredi le ministre israélien des Finances Bezalel Smotrich.

Le ministre d'extrême droite avait annoncé la semaine dernière la relance du projet baptisé "E1", dont les plans de construction avaient déjà été gelés en 2012, puis de nouveau en 2020, en raison des objections des États-Unis, des alliés européens et d'autres puissances mondiales.

"Avec E1, nous tenons enfin la promesse faite il y a des années", a déclaré Bezalel Smotrich dans un communiqué. "L'État palestinien est en train d'être effacé, non pas par des slogans, mais par des actes", a-t-il ajouté.

Le projet E1 relierait la colonie de Maale Adumim, en Cisjordanie, à Jérusalem.

La plupart des membres de la communauté internationale considèrent les colonies israéliennes en Cisjordanie et l'occupation militaire de la région depuis 1967 comme illégales.

Israël conteste cette position et invoque des liens historiques et bibliques avec cette région ainsi que sa sécurité.

Le ministère palestinien des Affaires étrangères a condamné cette annonce mercredi, affirmant que la colonie E1 isolerait les communautés palestiniennes vivant dans la région et compromettrait la possibilité d'une solution à deux Etats.

Un porte-parole du gouvernement allemand a déclaré à la presse mercredi que la construction de colonies violait le droit international et "entravait une solution négociée à deux États et la fin de l'occupation israélienne de la Cisjordanie".

Les travaux d'infrastructure pourraient débuter dans quelques mois, et la construction des maisons dans environ un an, selon le groupe de défense israélien Peace Now, qui suit l'activité des colonies en Cisjordanie.

(Rédigé par Lili Bayer et Maayan Lubell à Jérusalem, avec Ali Sawafta à Ramallah et Rachel More à Berlin ; version française Kate Entringer)