Israël va rouvrir le passage d'Allenby avec la Jordanie pour l'aide humanitaire à Gaza
information fournie par Reuters 09/12/2025 à 14:10

Israël s'apprête à rouvrir mercredi le passage d'Allenby avec la Jordanie pour permettre le passage de marchandises et d'aide humanitaire vers Gaza, a déclaré mardi un responsable israélien de la sécurité.

Ce point de passage est fermé à l'aide humanitaire et au transport de marchandises depuis septembre, après qu'un chauffeur apportant de l'aide humanitaire à Gaza a ouvert le feu et tué deux militaires israéliens avant d'être abattu par les forces de sécurité.

Des contrôles renforcés seront mis en place au point de passage pour les conducteurs jordaniens et les poids lourds et des forces de sécurité seront affectées au poste-frontière, a ajouté le responsable israélien.

Le pont Allenby est un axe essentiel pour le commerce entre la Jordanie et Israël et le seul point d'accès à la Jordanie et au reste du monde pour plus de 3 millions de Palestiniens vivant en Cisjordanie occupée.

Le passage a été rouvert au trafic de passagers peu après l'attaque, mais est resté fermé aux camions d'aide humanitaire.

Selon l'Onu, ce point de passage est une voie importante pour l'acheminement de nourriture, de tentes et d'autres marchandises vers Gaza.

(Rédigé par Pesha Magid ; version française Coralie Lamarque, édité par Kate Entringer)

Proche orient
