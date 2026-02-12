Israël va intégrer le "Conseil de la paix" de Trump, dit Netanyahu

Israël va intégrer le "Conseil de la paix" du président américain Donald Trump, a déclaré mercredi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, actuellement en déplacement aux Etats-Unis.

Durant sa visite à Washington, Benjamin Netanyahu a rencontré Donald Trump et le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio.

A l'issue de sa rencontre avec le chef de la diplomatie américaine, le dirigeant israélien a déclaré sur le réseau social X qu'il avait "signé l'adhésion d'Israël au 'Conseil de la Paix'".

Benjamin Netanyahu est venu à Washington avec une semaine d'avance sur le calendrier initial de sa visite afin de discuter de l'Iran avec Donald Trump.

Le "Conseil de la paix" était censé au départ superviser la mise en oeuvre de l'accord de paix dans l'enclave palestinienne mais lors de son lancement en janvier, Donald Trump a souhaité l'étendre aux autres conflits dans le monde, sous sa direction exclusive.

Les pays membres devraient payer une cotisation d'un milliard de dollars chacun pour obtenir le statut de membre permanent.

Une première réunion des dirigeants ayant accepté d'intégrer le "Conseil de la paix" est prévue le 19 février à Washington.

(Kanishka Singh à Washington; version française Camille Raynaud)