Israël-Un colon inculpé pour la mort d'un Cisjordanien

par Pesha Magid

Le parquet israélien a inculpé jeudi un colon juif pour sa responsabilité l'année dernière d'un militant palestinien en Cisjordanie occupée, une première depuis plus de sept ans.

Yinon Levi a été inculpé d'homicide involontaire par imprudence dans la mort d'Owdeh Hathaleen, un militant de premier plan qui avait participé à la création du documentaire oscarisé "No Other Land".

Les chefs d'accusation retenus par le parquet général israélien contre Yinon Levi comprennent également l'intrusion armée et les dégradations volontaires de biens commises lors de l'incident, survenu il y a un an dans le village palestinien d'Umm al-Khair.

En juillet 2025, des colons israéliens ont déclenché un affrontement avec les habitants d'Umm al-Khair en employant une pelleteuse.

Des images diffusées par l'organisation israélienne de défense des droits humains B'Tselem montrent Yinon Levi arme à la main et tirant en direction d'Owdeh Hathaleen, présent sur les lieux pour faire face aux colons.

La scène, filmée par la victime elle-même, avait fait réagir au-delà des frontières d'Israël et de la Cisjordanie. La vidéo enregistrée par Owdeh Hathaleen montre le moment où il est touché fatalement, s'effondrant au sol dans un gémissement.

Le colon Yinon Levi fait l'objet de sanctions de la part de la Grande-Bretagne et de l'Union européenne pour ses actes de violence à l'encontre des Palestiniens.

Il a nié avoir tiré le coup de feu qui a tué Owdeh Hathaleen. Reuters n'a pas pu joindre son avocat pour obtenir un commentaire.

UNE INCULPATION EXCEPTIONNELLE

Selon B'Tselem, l'inculpation de Yinon Levi est la première de ce type depuis les attaques du Hamas contre Israël du 7 octobre 2023, qui ont entraîné une forte recrudescence des violences commises par les colons à l'encontre des Palestiniens en Cisjordanie.

Au cours de cette période, les soldats et colons israéliens ont tué au moins 1.100 Palestiniens en Cisjordanie, dont au moins 240 enfants, selon les données des Nations unies.

"La décision d'inculper Yinon Levi est l'exception qui confirme la règle. L'impunité dont bénéficient en Israël les soldats et les colons qui s'en prennent aux Palestiniens n'est pas un dysfonctionnement du système — c'est un élément central d'une politique conçue pour permettre à la violence de se poursuivre et de s'intensifier", a dénoncé B'Tselem jeudi.

Une autre organisation israélienne de défense des droits de l'homme, Yesh Din, a indiqué que la dernière mise en examen d'un civil israélien pour le meurtre d'un Palestinien en Cisjordanie remontait à 2019.

L'armée israélienne affirme enquêter sur les cas d'actes répréhensibles commis par ses soldats et précise qu'elle prend, de concert avec la police israélienne, des mesures pour réprimer la violence des colons.

Des centaines de milliers d'Israéliens se sont installés parmi les Palestiniens sur des terres qu'Israël a conquises lors de la guerre de 1967, et que les Palestiniens revendiquent comme le cœur d'un futur État indépendant.

Les instances des Nations unies, les Palestiniens et la plupart des pays considèrent ces colonies comme un obstacle majeur à la paix et comme illégales au regard des conventions internationales.

(Rédigé par Pesha Magid et Maayan Lubell ; version française Etienne Breban)