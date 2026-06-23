Israël tue deux personnes au Liban, le Hezbollah dénonce une violation de la trêve

(Actualisé avec commentaire de l'armée israélienne, entretien téléphonique entre Aoun et dirigeants américains, frappe de drone israélienne)

Des soldats israéliens ont tué deux personnes mardi dans le sud du Liban, ont rapporté la Défense civile et la presse libanaises, alors qu'un fragile cessez-le-feu entre le Hezbollah et l'Etat hébreu est entré en vigueur à la suite du protocole d'accord signé le 19 juin par Téhéran et Washington.

L'agence libanaise NNA rapporte que des militaires israéliens ont ouvert le feu sur un groupe de personnes près d'un bulldozer qui dégageait un axe de circulation dans le quartier d'al Deïr, à Nabatiyé el-Faouqa, dans le sud du Liban. Deux personnes ont été tuées, selon NNA.

L'armée israélienne a plus tard déclaré que ses soldats avaient effectué des tirs de sommation contre quatre personnes sur un bulldozer et une moto qui avaient pénétré dans une zone contrôlée par l'armée israélienne.

Tsahal a décrit les individus comme étant des "terroristes du Hezbollah opérant sous une couverture civile".

Après que les individus en question ont continué à avancer, "des tirs additionnels ont été menés dans le but de supprimer la menace", a ajouté l'armée.

Le Hezbollah, milice chiite pro-iranienne a déclaré que deux civils avaient été tués à Nabatiyé el-Faouqa et a dénoncé une violation de l'accord de cessation des hostilités.

Ce sont les premières victimes recensées au Liban depuis dimanche.

Dans un incident distinct, l'armée israélienne a affirmé avoir pris pour cible des "terroristes armés qui représentaient une menace immédiate" dans le secteur de la colline Ali Taher, qui surplombe le sud-est du Liban au nord du Litani et fait désormais partie de la "zone de sécurité" décrétée par Israël.

Les médias d'Etat libanais ont par ailleurs fait état d'une frappe de drone israélienne sur un véhicule dans le sud du Liban, qui n'a pas fait de blessé.

L'ambassadeur iranien aux Nations unies à Genève, Ali Bahreini, a déclaré aux journalistes que toute violation du protocole d'accord au Liban compliquerait les négociations de paix qui se tiennent en Suisse entre l'Iran et les Etats-Unis.

Téhéran insiste pour que la question libanaise soit incluse dans le texte, mais Israël refuse de quitter le sud du Liban, disant craindre que le Hezbollah, le mouvement chiite libanais soutenu par l'Iran, tire à nouveau sur des positions israéliennes.

Mardi, le vice-président américain J.D. Vance et le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio se sont engagés auprès du président libanais Joseph Aoun à mettre en place un mécanisme pour consolider le cessez-le-feu au Liban.

Depuis que le Hezbollah a ouvert le feu sur Israël en soutien à l'Iran le 2 mars, les attaques israéliennes au Liban ont fait plus de 4.100 morts, dont 773 femmes, enfants et personnels de santé, selon le ministère libanais de la Santé. Ce bilan ne précise pas combien de combattants figurent parmi les victimes.

Les frappes israéliennes ont contraint environ 1,2 million de personnes à quitter leur domicile au Liban, selon les autorités libanaises.

De nouvelles discussions entre Libanais et Israéliens doivent se tenir à Washington.

(Maya Gebeily et Jana Choukeir; version française Nicolas Delame et Zhifan Liu, édité par Sophie Louet)