Israël tue deux Palestiniens et détruit des entrepôts médicaux à Gaza

(Actualisé avec déclarations de l'armée israélienne)

L'armée israélienne a tué samedi deux Palestiniens et détruit deux entrepôts de médicaments situés près d'un hôpital de la bande de Gaza, alors que le gouvernement israélien n'a toujours pas dit s'il avait accepté l'accord conclu entre Washington et le Hamas concernant le désarmement du groupe.

Les services de santé de la bande de Gaza ont déclaré que deux Palestiniens avaient été tués par une frappe aérienne dans le quartier de Cheikh Radwane, dans la ville de Gaza. L'armée israélienne a déclaré qu'il s'agissait de membres du Hamas mais n'a fourni aucune autre précision.

Dans la nuit, une autre frappe aérienne avait détruit deux entrepôts utilisés par l'hôpital des Martyrs d'Al-Aqsa pour stocker des médicaments à Deir al-Balah, dans le sud de la bande de Gaza, a déclaré le ministère de la Santé de Gaza dans un communiqué.

L'hôpital a précisé que les entrepôts contenaient des fournitures médicales essentielles destinées au traitement des patients souffrant d'insuffisance rénale et sous dialyse, ainsi que d'autres matériels tels que de la gaze utilisée pour le soin des plaies et les traitements de routine.

Selon Fatima Charab, une Palestinienne déplacée qui s'était réfugiée dans un camp situé près des entrepôts, de nombreuses personnes nécessitant des soins médicaux s'étaient réfugiées dans cette zone pour être proches de l'hôpital.

L'armée israélienne a diffusé un ordre d'évacuation avant de bombarder la zone. "Quand nous sommes retournés au camp, il n'y avait plus de camp", a déclaré Fatima Charab.

Tsahal a par la suite indiqué avoir visé une cache du Hamas située à proximité de l'hôpital et utilisée par le groupe pour entreposer des armes. D'autres sites de Gaza dont l'armée affirme qu'ils sont utilisés par le groupe pour stocker des armes ont également été visés, selon un communiqué.

L'armée a précisé que les frappes avaient été guidées par le service de renseignement intérieur israélien, le Shin Bet. Elle n'a toutefois fourni aucun élément de preuve étayant l'affirmation selon laquelle le Hamas entreposait des armes sur ces sites.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu ne s'est pas encore exprimé publiquement sur l'annonce faite par Donald Trump d'un accord en vue du désarmement du Hamas, tandis que son ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a qualifié cet accord d'inacceptable.

Le "Conseil pour la paix" de Donald Trump, chargé de mettre en oeuvre son plan visant à mettre fin à la guerre de Gaza, a publié jeudi une feuille de route prévoyant notamment l'arrêt des opérations militaires israéliennes dans l'enclave.

(Reportage de Mahmoud Issa à Deir al-Balah, rédigé par Alexander Cornwell à Tel-Aviv ; version française Tangi Salaün et Benjamin Mallet)