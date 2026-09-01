Israël tue cinq Gazaouis, dont trois enfants, et dit avoir capturé un responsable du Hamas

(Actualisé avec nouveau bilan dans la ville de Gaza)

L'armée israélienne a mené des frappes aériennes qui ont fait au moins quatre morts mardi dans la ville de Gaza pour couvrir le retrait de soldats qui menaient une opération visant à capturer un responsable du Hamas, ont déclaré les autorités de l'enclave.

Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a déclaré que le responsable du Hamas avait été capturé. De source sécuritaire israélienne, il s'agirait du chef du service de sécurité interne du mouvement islamiste palestinien.

Ismaïl al Thawabta, directeur du bureau de presse du gouvernement de Gaza dirigé par le Hamas, a affirmé de son côté que des forces spéciales israéliennes avaient été repérées au cours d'une opération et que l'aviation israélienne avait alors mené de violents bombardements pour couvrir leur retrait.

Selon des témoins, des avions israéliens ont tiré au moins 12 missiles près du quartier de Katiba, dans l'ouest de la ville de Gaza, où vivent de nombreuses familles déplacées.

Au moins quatre personnes — dont deux enfants et une femme — ont été tuées et plusieurs autres blessées lors de ce bombardement d'une intensité inhabituelle, ont dit les secouristes. Deux véhicules ont été détruits.

Dans un communiqué, l'armée israélienne a dit avoir mené des frappes contre des cibles constituant une menace pour les forces de sécurité israéliennes.

Israël Katz n'a fourni aucun détail sur l'opération à Gaza, ni sur l'identité du responsable du Hamas qui a été arrêté.

"C'est notre politique : nous n'attendons pas qu'une menace se matérialise, nous traquons les terroristes du Hamas, nous les neutralisons et nous détruisons leur infrastructure terroriste", a-t-il déclaré lors d'une visite à Netiv HaAsara, un village israélien situé près du point de passage d'Erez, dans le nord de la bande de Gaza.

L'armée israélienne a également ouvert le feu dans le centre de la bande de Gaza, près de Deir al Balah, tuant une fillette et blessant deux autres personnes, selon les services de secours.

(Rédigé par Nidal al-Mughrabi, avec la contribution de Lina Obeid à Jérusalem ; version française Tangi Salaün, édité par Augustin Turpin et Benoit Van Overstraeten)