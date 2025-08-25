Israël se dit prêt à soutenir le Liban dans le désarmement du Hezbollah

(.)

Israël est prêt à soutenir le Liban dans ses efforts pour désarmer le Hezbollah, a déclaré lundi le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahu, après le feu vert donné par le gouvernement libanais à un plan de désarmement soutenu par les Etats-Unis.

Plus tôt ce mois-ci, Beyrouth a accepté une proposition des Etats-Unis visant au désarmement du Hezbollah d'ici la fin de l'année, à la fin des opérations militaires israéliennes dans le pays et au retrait de Tsahal de cinq positions dans le sud, une décision qui a suscité de vives divisions dans le pays.

Si l'armée libanaise commence à mettre en œuvre le plan, Israël envisagera des mesures réciproques, notamment la réduction de sa présence militaire, a fait savoir lundi le bureau de Benjamin Netanyahu.

Dans le cadre d'une trêve avec Israël conclue en novembre et soutenue par les États-Unis, le Liban s'est engagé à désarmer le Hezbollah, groupe musulman chiite soutenu par l'Iran, et Israël à cesser ses opérations contre des cibles libanaises.

Israël a toutefois maintenu des troupes sur cinq positions le long de la frontière avec le Sud-Liban et continué à lancer des frappes aériennes contre ce qu'il considère comme des militants et des installations d'armes du Hezbollah.

(Reportage Alexander Cornwell, rédigé par Jana Choukeir, version française Blandine Hénault, version française Zhifan Liu)