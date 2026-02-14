Israël-Saar participera au premier "Conseil de la paix" de Trump-responsables

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Saar, assistera à la première réunion officielle du "Conseil de la paix" du président américain Donald Trump le 19 février, ont déclaré samedi deux responsables israéliens.

Des responsables américains ont déclaré cette semaine à Reuters que Donald Trump, lors de cette réunion prévue à Washington, annoncerait pour Gaza un plan de reconstruction de plusieurs milliards de dollars et présenterait en détail les plans d'une force de stabilisation autorisée par l'Onu pour l'enclave palestinienne.

Des délégations d'au moins 20 pays incluant des chefs d'État devraient assister à la première réunion du "Conseil de la paix", dont la création a été approuvée par une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies dans le cadre du plan de Donald Trump visant à mettre fin à la guerre à Gaza.

Alors que des Etats du Moyen-Orient - la Turquie, l'Égypte, l'Arabie saoudite et le Qatar notamment - et des pays émergents tels que l'Indonésie ont rejoint la nouvelle instance, d'autres grandes puissances mondiales et les alliés occidentaux traditionnels des États-Unis se sont montrés plus prudents.

Les responsables américains ont déclaré que la réunion de jeudi se concentrerait sur Gaza, que deux ans de guerre ont laissée en grande partie en ruines.

Un cessez-le-feu entre Israël et le groupe armé palestinien du Hamas est entré en vigueur en octobre après que les deux camps ont accepté le plan de Donald Trump. Plus de 590 Palestiniens, dont beaucoup de civils, ainsi que soldats israéliens, ont été tués dans les violences qui ont éclaté depuis.

Les deux parties se sont mutuellement accusées d'avoir violé le cessez-le-feu, alors même que l'administration Trump a fait pression pour que les prochaines étapes prévues dans le plan soient mises en œuvre.

L'une d'entre elles consisterait à déployer une force internationale de stabilisation à mesure que les troupes israéliennes poursuivraient leur retrait de l'enclave et que le Hamas serait désarmé.

Selon les responsables américains, Donald Trump annoncera que plusieurs pays prévoient de mettre des milliers de soldats à disposition de la force de stabilisation qui devrait être déployée à Gaza dans les prochains mois.

Le Hamas a jusqu'à présent exclu de déposer les armes, tandis qu'Israël a déclaré qu'il contraindrait le groupe palestinien à le faire s'il n'y consentait pas pacifiquement.

(Reportage Maayan Lubell, rédigé par Enas Alashray, version française Benjamin Mallet)