Israël s'engage à se retirer du Liban si Beyrouth prend des mesures pour désarmer le Hezbollah

Israël a déclaré lundi qu'il réduirait sa présence militaire dans le sud du Liban si les forces armées libanaises prenaient des mesures pour désarmer le Hezbollah, groupe militant chiite soutenu par l'Iran.

Cette annonce du bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu intervient au lendemain de la visite en Israël de l'envoyé américain Tom Barrack, qui a joué un rôle important dans l'élaboration d'un plan visant à désarmer le Hezbollah et à retirer les forces israéliennes du Liban.

"Si les forces armées libanaises prennent les mesures nécessaires pour mettre en œuvre le désarmement du Hezbollah, Israël prendra des mesures réciproques, notamment une réduction progressive" de la présence militaire israélienne, a déclaré le bureau du Premier ministre israélien.

La déclaration n'indiquait pas explicitement si les forces israéliennes se retireraient complètement des cinq positions qu'elles occupent au Liban.

L'armée israélienne maintient une présence dans le sud du Liban, près de sa frontière, depuis l'instauration d'un cessez-le-feu en novembre avec le Hezbollah.

Ce mois-ci

, le gouvernement libanais a chargé l'armée d'élaborer un plan visant à établir un monopole de l'État sur les armes d'ici décembre. Cela constitue un défi pour le Hezbollah, qui a rejeté les appels à son désarmement.

Le bureau de Benjamin Netanyahu a qualifié la décision du gouvernement libanais de soutenir cette initiative de décision historique.

Israël se tient "prêt à soutenir le Liban dans ses efforts pour désarmer le Hezbollah", indique un communiqué, sans préciser le type de soutien que l'Etat hébreu pourrait apporter.

Tom Barrack, ambassadeur des États-Unis en Turquie et envoyé spécial pour la Syrie, a déclaré qu'Israël devait se conformer au plan de désarmement du Hezbollah, ce qui impliquerait le retrait des forces israéliennes.

Tsahal continue de mener périodiquement des frappes aériennes au Liban, visant, selon les forces israéliennes, les militants du Hezbollah et leurs stocks d'armes.

Des factions palestiniennes au Liban ont remis certaines de leurs armes aux forces armées la semaine dernière dans le cadre du plan de désarmement.

