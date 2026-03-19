Israël rouvre un point de passage stratégique vers Gaza

Israël a rouvert jeudi le point de passage de Rafah avec l'Égypte après près de trois semaines de fermeture afin de permettre à certains Palestiniens blessés de se rendre à l'étranger pour y être soignés, après que les services médicaux de Gaza ont déclaré que les frappes israéliennes avaient tué quatre personnes dans l'enclave.

Le Croissant-Rouge palestinien a précisé que seuls huit Palestiniens - blessés lors des attaques israéliennes au cours de la guerre de deux ans - ainsi que 17 membres de leur famille, seraient autorisés à entrer en Égypte pour y recevoir des soins médicaux après la réouverture du point de passage.

On ne sait pas combien d'entre eux seront autorisés à revenir à Gaza depuis l'Égypte.

Des sources avaient précédemment indiqué à Reuters que l'ouverture de la frontière résultait de récentes discussions entre des émissaires du "Conseil de paix" du président Donald Trump et des responsables du Hamas au Caire, dans le but de préserver le cessez-le-feu à Gaza, qui est soumis à de fortes tensions depuis que les États-Unis et Israël ont commencé à bombarder l'Iran fin février.

Le point de passage avait rouvert début février après avoir été largement fermé depuis mai 2024, au cours des premiers mois de la guerre menée par Israël contre le Hamas à Gaza. Sa réouverture avait apporté un certain soulagement aux Palestiniens qui souhaitent quitter Gaza pour se faire soigner, ou à ceux qui souhaitent rentrer après avoir fui les combats.

LA VIOLENCE ENTRAVE L'ACCORD DE TRÊVE

Si les attaques israéliennes à Gaza ont diminué dans les jours qui ont suivi les frappes américaines et israéliennes contre l'Iran le 28 février, selon des habitants, des médecins et des analystes, elles ont depuis recommencé à s'intensifier.

Jeudi, deux frappes aériennes israéliennes ont tué au moins quatre Palestiniens et en ont blessé plusieurs autres lors de deux incidents distincts à Gaza, ont déclaré des responsables sanitaires locaux. Israël n'a fait aucun commentaire dans l'immédiat.

Le ministère de la Santé du territoire affirme que près de 680 personnes ont été tuées par des tirs israéliens depuis le cessez-le-feu d'octobre. Israël a déclaré que quatre soldats ont été tués par des militants à Gaza au cours de la même période.

Israël et le Hamas se sont mutuellement accusés de violations de la trêve.

(Reportage de Nidal al-Mughrabi ; Mara Vîlcu pour la version française)