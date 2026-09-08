Israël réplique aux sanctions contre les colonies de Cisjordanie occupée

(Actualisé paragraphes 1 à 4, réponse d'Israël aux restrictions commerciales, détails, réaction de Gideon Sa'ar)

par Sarah Young et Alexander Cornwell

Israël a annoncé mardi la fermeture du consulat britannique de Jérusalem-Est, accrédité auprès de l'Autorité palestinienne, en réponse aux restrictions commerciales imposées par douze pays, dont le Royaume-Uni, sur les biens issus des colonies en Cisjordanie occupée.

Le ministre israélien des Affaires étrangères Gideon Sa'ar a également déclaré que la Grande-Bretagne ne serait plus autorisée à prendre part à la mission de coordination menée par les États-Unis pour Gaza, et que douze représentants de l'Etat et citoyens britanniques seraient interdits d'entrée dans le pays.

Aux côtés de la France, du Canada, du Danemark, de l'Espagne, ou encore de la Finlande, le Royaume-Uni a annoncé ces sanctions dans une déclaration commune.

Ces mesures sont une ingérence dans les élections législatives israéliennes, prévues pour le 27 octobre prochain, selon Gideon Sa'ar, qui a qualifié les propos du secrétaire d'Etat britannique aux Affaires étrangères de "scandaleux".

Ed Miliband a déclaré que Londres ne pouvait plus simplement "critiquer" l'injustice et les souffrances observées en Cisjordanie occupée, annonçant devant la Chambre des communes que le Royaume-Uni devait "agir" pour s'opposer à l'expansion des colonies.

Il a décrit l'occupation de la Cisjordanie comme illégale, ajoutant que Londres avait des raisons de penser qu'un nettoyage ethnique était en cours dans le territoire occupé.

TENSIONS AVEC LONDRES

Le projet de colonie israélienne E1 en Cisjordanie occupée, accusé par plusieurs chancelleries occidentales de "(porter) atteinte à la continuité territoriale des territoires palestiniens", se trouve au coeur des discussions.

Ce projet met en péril la solution à deux Etats, a aussi déclaré Ed Miliband, alors qu'en 2025, le Royaume-Uni, accompagné de la France et de plusieurs autres pays, a reconnu l'Etat de Palestine, dans le but de promouvoir cette alternative.

Bezalel Smotrich a annoncé mardi la création de 1.000 nouvelles habitations dans deux colonies israéliennes en Cisjordanie occupée, un territoire désigné comme sous occupation militaire par les Nations unies.

Israël conteste cette position et invoque des liens historiques et bibliques avec cette région ainsi que sa sécurité.

L'ambassadeur américain en Israël Mike Huckabee a accusé, au micro de la BBC, les sanctions de contribuer à "la discrimination contre le peuple juif".

Il a averti qu'elles pourraient limiter les capacités commerciales entre Londres et Washington dans la mesure où certains Etats américains empêchent des entreprises boycottant Israël d'être éligibles pour décrocher des marchés publics, des achats ou des investissements publics.

L'impact des restrictions annoncées sur des échanges commerciaux qui s'élèvent à six milliards de livres (6,98 milliards d'euros) devrait être minime, alors qu'on ignore à ce stade comment le Royaume-Uni différenciera les produits importés des colonies en Cisjordanie occupée de ceux d'Israël.

(Reportage de Sarah Young à Londres et Alexander Cornwell à Tel Aviv; version française Zhifan Liu, édité par Benoit Van Overstraeten)