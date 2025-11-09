 Aller au contenu principal
Israël récupère la dépouille d'un soldat tué à Gaza en 2014
information fournie par Reuters 09/11/2025 à 18:43

(Actualisé avec identification du corps)

Israël a récupéré dimanche la dépouille de l'un de ses soldats, tué dans la bande de Gaza il y a plus de dix ans.

Le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahu a déclaré dans un communiqué que la dépouille avait été remise aux forces israéliennes par la Croix-Rouge dans le territoire palestinien, confirmant par la suite son identité.

La branche armée du Hamas avait auparavant déclaré qu'elle remettrait la dépouille de Hadar Goldin, un officier tué dans une embuscade à Gaza pendant la guerre de 2014 entre Israël et le groupe palestinien.

Depuis le début du cessez-le-feu dans la guerre en cours, entré en vigueur le 10 octobre, le Hamas a libéré 20 otages vivants dans le cadre du plan du président américain Donald Trump visant à mettre fin au conflit.

En échange, Israël a libéré près de 2.000 détenus et prisonniers de guerre palestiniens. L'accord prévoit également la remise des dépouilles de 28 otages décédés à Gaza en échange de celles de 360 combattants détenues par Israël.

En incluant l'annonce de dimanche, 24 corps ont été remis à l'Etat hébreu et quatre sont toujours à Gaza.

Israël a pour sa part transféré les dépouilles de 300 Palestiniens bien que tous n'aient pas été identifiés, selon les autorités sanitaires de Gaza.

Les combattants du Hamas ont pris 251 personnes en otages lors de leur attaque contre Israël du 7 octobre 2023. Quatre autres otages étaient déjà détenus à Gaza avant cette date.

(Reportage Menna Alaa El-Din et Ahmed Tolba, version française Benjamin Mallet)

Proche orient
