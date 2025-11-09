Israël récupère la dépouille d'un otage décédé à Gaza

Israël a récupéré dimanche la dépouille d'un otage décédé à Gaza, identifié par le Hamas comme l'un des soldats de l'Etat hébreu tués dans l'enclave il y a plus de dix ans.

Le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahu a déclaré dans un communiqué que la dépouille avait été remise aux forces israéliennes par la Croix-Rouge dans le territoire palestinien.

Le corps n'a pas été formellement identifié pour le moment.

La branche armée du Hamas avait déclaré qu'elle remettrait la dépouille de Hadar Goldin, un officier tué dans une embuscade à Gaza pendant la guerre de 2014 entre Israël et le groupe palestinien.

Depuis le début du cessez-le-feu dans la guerre en cours, entré en vigueur le 10 octobre, le Hamas a libéré 20 otages vivants dans le cadre du plan du président américain Donald Trump visant à mettre fin au conflit.

En échange, Israël a libéré près de 2.000 détenus et prisonniers de guerre palestiniens. L'accord prévoit également la remise des dépouilles de 28 otages décédés à Gaza en échange de celles de 360 combattants détenues par Israël.

Avant dimanche, les corps de 23 otages avaient été remis à l'Etat hébreu, qui a pour sa part transféré les dépouilles de 300 Palestiniens bien que tous n'aient pas été identifiés, selon les autorités sanitaires de Gaza.

Les combattants du Hamas ont pris 251 personnes en otages lors de leur attaque contre Israël du 7 octobre 2023. Quatre autres otages étaient déjà détenus à Gaza avant cette date.

