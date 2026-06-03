Israël projette une expansion massive de ses colonies en Cisjordanie

par Benjamin Raab

Le ministre israélien des Finances Bezalel Smotrich a annoncé mercredi un projet d'expansion massive de trois colonies juives en Cisjordanie occupée, avec la construction de plus de 2.000 logements supplémentaires.

La plupart des pays considèrent que les colonies israéliennes dans cette région, dont les Palestiniens espèrent qu'elle fera partie d'un futur État indépendant, sont illégales au regard du droit international et constituent un obstacle majeur à une paix durable.

Bezalel Smotrich, ministre d'extrême droite qui exerce une autorité sur une partie de l'administration civile israélienne en Cisjordanie, a déclaré qu'un comité d'urbanisme avait approuvé la construction de 2.162 nouveaux logements.

Parmi ceux-ci, 1.006 logements sont prévus dans une nouvelle colonie près de Jérusalem, 922 près de la ville palestinienne de Naplouse et 234 près d'Hébron.

"Nous continuons de construire la Terre d'Israël dans les faits", a déclaré Bezalel Smotrich.

Le ministre, sous le coup de sanctions de la Grande-Bretagne, de la France et d'autres pays l'accusant d'inciter à la violence contre les Palestiniens, a dénoncé celles-ci par le passé et assuré qu'elles ne changeraient en rien la politique israélienne.

Les nouveaux logements "renforceront notre emprise sur le territoire, consolideront la sécurité d'Israël et établiront des faits sur le terrain qui empêcheront la création d'un État terroriste arabe au cœur du pays", a-t-il déclaré, sans préciser la date de début des chantiers.

Depuis qu'il est devenu ministre il y a trois ans, Bezalel Smotrich tente de renforcer le contrôle et la présence d'Israël en Cisjordanie tout en s'opposant à l'idée d'un État palestinien.

SMOTRICH A PROMIS LA "GUERRE" À L'AUTORITÉ PALESTINIENNE

Le gouvernement ultra-nationaliste du Premier ministre Benjamin Netanyahu a d'ores et déjà supervisé une expansion sans précédent des colonies juives en Cisjordanie.

Les Palestiniens souhaitent que ce territoire fasse partie d'un futur État indépendant comprenant Jérusalem-Est et Gaza. Environ un demi-million d'Israéliens vivent en Cisjordanie parmi quelque 3 millions de Palestiniens.

Bien que l'administration de Donald Trump se soit montrée plutôt tolérante à l'égard de l'expansion rapide des colonies israéliennes, le président américain a déclaré en septembre dernier qu'il ne permettrait pas à l'Etat hébreu d'annexer la Cisjordanie, suscitant la colère de certains députés israéliens.

Les Émirats arabes unis, l'un des rares États arabes à entretenir des relations officielles avec Israël, ont également mis en garde publiquement le gouvernement Netanyahu contre toute annexion.

Condamnant l'annonce de mercredi, le bureau du président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas a averti que les politiques "provocatrices" d'Israël poussaient la région vers de nouvelles vagues de violence et a appelé les États-Unis à mettre un terme à la "folie" de l'Etat hébreu.

Bezalel Smotrich a déclaré le 19 mai qu'il mènerait une "guerre" contre l'Autorité palestinienne, qui exerce un pouvoir civil limité en Cisjordanie, après avoir affirmé que le procureur de la Cour pénale internationale (CPI) avait demandé un mandat d'arrêt "secret" à son encontre, ce que la CPI n'a pas confirmé.

(Reportage Benjamin Raab et Alexander Cornwell à Jérusalem, avec Ali Sawafta à Ramallah, version française Benjamin Mallet, édité par Sophie Louet)