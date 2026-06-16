Israël prend le contrôle du Tombeau des patriarches

Israël a repris à l'Autorité palestinienne les compétences en matière de planification et de construction du site millénaire du Tombeau des patriarches, en Cisjordanie occupée, déchirant un accord en vigueur depuis les années 1990, a annoncé mardi le ministre des Finances Bezalel Smotrich.

En vertu du protocole d'Hébron de 1997, les Palestiniens contrôlaient la planification et la construction dans l'ensemble de la ville, y compris le Tombeau des patriarches et la mosquée d'Ibrahim, adjacente.

Le ministre, issu de l'extrême droite, a dit avoir donné lundi soir son feu vert final au transfert de ces prérogatives vers les autorités israéliennes, s'agissant du site religieux et de la colonie juive voisine.

Le droit d'Israël à contrôler la Cisjordanie, conquise lors de la guerre du Proche-Orient de 1967, n'est pas reconnu sur le plan international.

Le bureau du président palestinien Mahmoud Abbas a dénoncé une prise de contrôle constituant une "atteinte au statut politique et juridique d'Hébron" et une violation du droit international.

Dans un discours marquant la création d'une nouvelle implantation israélienne près d'Hébron, Bezalel Smotrich a qualifié cette "étape historique" de moyen d'approfondir la "souveraineté israélienne" en Cisjordanie.

Les Israéliens doivent voter d'ici fin octobre, et Bezalel Smotrich peine dans les sondages. Lui-même colon, il plaide de longue date pour l'annexion de la Cisjordanie et son parti puise une large part de son soutien auprès de colons idéologisés qui considèrent ce territoire comme leur berceau biblique.

Hébron a régulièrement constitué un point de tensions dans le conflit israélo-palestinien. En 1994, Barouch Goldstein, un colon juif fanatisé, y a tué 29 musulmans en prière sur ce site.

La décision de transférer ces compétences a été prise par le cabinet de sécurité du Premier ministre Benjamin Netanyahu en février, dans le cadre d'une série de mesures visant à faciliter l'achat de terres par les colons et à renforcer les pouvoirs d'application des autorités israéliennes dans le territoire.

Bezalel Smotrich a joué un rôle clé dans l'expansion rapide des colonies israéliennes en Cisjordanie, accompagnée d'une hausse des violences.

Les instances de l'ONU et la plupart des pays considèrent les colonies israéliennes en Cisjordanie comme illégales. Israël conteste cette interprétation, invoquant des liens bibliques et historiques ainsi que des impératifs de sécurité.

Selon des données de l'ONU, des colons ont tué 13 Palestiniens depuis le début de l'année.

(Pesha Magid et Ali Sawafta, version française Nicolas Delame; édité par Benoit Van Overstraeten)