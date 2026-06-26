Israël ordonne l'évacuation d'une ville au Sud-Liban

L'armée israélienne a largué vendredi des tracts sur une localité du sud du Liban pour ordonner aux habitants de partir, rapportent les médias publics libanais, une première depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah.

Cette localité, Mansouri, se trouve près de la limite fixée par Israël de la zone que son armée occupe au Sud-Liban.

(Maya Gebeily et Jana Choukeir, version française Bertrand Boucey, édité par Sophie Louet)