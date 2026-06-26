 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Israël ordonne l'évacuation d'une ville au Sud-Liban
information fournie par Reuters 26/06/2026 à 13:54

L'armée israélienne a largué vendredi des tracts sur une localité du sud du Liban pour ordonner aux habitants de partir, rapportent les médias publics libanais, une première depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah.

Cette localité, Mansouri, se trouve près de la limite fixée par Israël de la zone que son armée occupe au Sud-Liban.

(Maya Gebeily et Jana Choukeir, version française Bertrand Boucey, édité par Sophie Louet)

Proche orient
Guerre en Iran
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des bénévoles recherchent d'éventuelles victimes dans un bâtiment effondré à la suite de deux séismes successifs à Caraballeda, dans l'État de La Guaira, à environ 40 km au nord-est de Caracas, le 25 juin 2026 ( AFP / Federico PARRA )
    Séisme au Venezuela: au moins 235 morts, la quête éperdue des survivants
    information fournie par AFP 26.06.2026 14:04 

    Les recherches pour retrouver des survivants s'intensifient vendredi au Venezuela, où l'aide internationale commence à arriver, presque deux jours après un double séisme dévastateur qui a fait au moins 235 morts selon un dernier bilan. Un premier détachement militaire ... Lire la suite

  • Le conseil municipal de Brest, dernière grande ville de France à ne pas être dotée d'une police municipale, a approuvé vendredi la création d'une telle force ( AFP / DENIS CHARLET )
    La ville de Brest approuve la création d'une police municipale
    information fournie par AFP 26.06.2026 14:01 

    Le conseil municipal de Brest, dernière grande ville de France à ne pas être dotée d'une police municipale, a approuvé vendredi la création d'une telle force, engagement de campagne du nouveau maire divers droite. "J'ai pris l'engagement d'aller vite sur la création ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 26.06.2026 13:45 

    (Actualisé avec Amgen, Lululemon et Columbus Circle Capital Corp II) Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,12pour le Dow Jones .DJI , de 0,46% pour le Standard ... Lire la suite

  • Jeudi, Apple a perdu plus de 6% à Wall Street, entraînant le recul des groupes technologiques ( AFP / ANGELA WEISS )
    Les Bourses mondiales ploient sous le poids des doutes sur la tech
    information fournie par AFP 26.06.2026 13:43 

    Les marchés boursiers mondiaux évoluent dans le rouge vendredi, sur fond d'aversion au risque généralisée au lendemain du net recul d'Apple, qui a renforcé la défiance envers la tech à Wall Street. En Europe, à la mi-séance vers 11H10 GMT, Paris perdait 0,74%, ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank