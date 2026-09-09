Israël ordonne à la GB de fermer son consulat de Jérusalem-Est d'ici un mois

par Alexander Cornwell

Israël a ordonné à Londres de fermer son consulat de Jérusalem-Est dans un délai d’un mois, ont déclaré mercredi des responsables israéliens, une mesure décidée en représailles aux sanctions annoncées la veille par le Royaume-Uni, avec d'autres pays dont la France, contre les colonies israéliennes de Cisjordanie occupée.

Outre la demande de fermeture du consulat, Israël a interdit l'entrée de son territoire à douze responsables politiques britanniques, ordonné aux responsables et diplomates britanniques présents en Cisjordanie de partir, et déclaré que la Grande-Bretagne ne pouvait plus former les forces de sécurité palestiniennes en Cisjordanie.

Les sanctions prévoient des restrictions sur les importations de produits issus de Cisjordanie occupée.

Elles comptent parmi les mesures collectives les plus sévères prises par les principaux alliés occidentaux d’Israël en réponse à l’expansion des colonies en Cisjordanie et à la recrudescence des violences commises par les colons à l’encontre des Palestiniens.

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar, a déclaré sur X qu’il avait remercié Kemi Badenoch, la présidente du Parti conservateur britannique, pour ses critiques contre les sanctions, notamment ses propos dans The Sun, où elle affirme que le gouvernement travailliste fait "passer ses propres intérêts partisans avant l’intérêt national".

Si l’effet de ces sanctions est essentiellement symbolique, elles soulignent l’isolement croissant de l'État hébreu parmi les pays qu’il considérait autrefois comme des alliés proches.

(Reportage d'Alexander Cornwell; Avec la contribution de Paul Sandle à Londres; Rédigé par Angus McDowall; Version française Rihab Latrache, édité par Sophie Louet)