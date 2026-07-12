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Israël-Les législatives fixées au 27 octobre
information fournie par Reuters 12/07/2026 à 19:55

Israël tiendra des élections législatives le 27 octobre, a fait savoir la coalition du Premier ministre Benjamin Netanyahu, un premier scrutin depuis l'attaque du Hamas en 2023 et les conflits qui ont suivi à Gaza, au Liban et en Iran.

La date précise du vote demeurait incertaine depuis que le Parlement israélien a voté en mai sa dissolution, ouvrant la possibilité d'élections anticipées. La coalition a toutefois confirmé le maintien de l'échéance initiale prévue par la loi.

Lors d'une réunion de commission parlementaire dimanche, son chef, Ofir Katz, a affirmé que la date du 27 octobre serait maintenue.

Les enquêtes d'opinion successives laissent entrevoir une défaite pour la coalition de Benjamin Netanyahu, composée de partis nationalistes et religieux.

Ses rivaux politiques ne disposent cependant pas, à ce stade, d'une voie claire pour accéder au pouvoir, tandis que le paysage politique reste susceptible d'évoluer.

Moins d'un an après son retour au pouvoir en 2022 à la tête du gouvernement le plus à droite de l'histoire du pays, Benjamin Netanyahu a vu sa crédibilité sécuritaire fortement entamée par l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023. Les sondages montrent qu'une large part de l'opinion se dit insatisfaite de sa gestion, notamment au regard de l'issue de la guerre avec l'Iran.

Il est rare en Israël qu'un gouvernement mène son mandat à terme sur quatre ans. Benjamin Netanyahu, dirigeant le plus longtemps resté en fonction dans le pays, a à plusieurs reprises démontré sa capacité à survivre politiquement.

(Maayan Lubell et Steve Scheer; version française Nicolas Delame)

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