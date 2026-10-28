Israël/Législatives-Forte participation, le résultat incertain

(Actualisé avec déclarations de Benjamin Netanyahu)

par Maayan Lubell, Lili Bayer et Tamar Uriel-Beeri

Le résultat des élections législatives en Israël, premier scrutin national depuis le choc des attaques meurtrières du Hamas le 7 octobre 2023, restait incertain mercredi, le Premier ministre sortant Benjamin Netanyahu étant donné au coude-à-coude avec son rival Gadi Eisenkot dans les sondages de sortie des urnes.

Les projections laissaient entrevoir un revers pour la coalition de Benjamin Netanyahu, même si cette impasse pourrait permettre au Premier ministre israélien de rester au pouvoir à titre intérimaire pendant les négociations de coalition.

"Nous devons établir un gouvernement fort, un gouvernement de droite", a dit Benjamin Netanyahu aux partisans du Likoud lors d'un discours prononcé après 03h00 du matin (01h00 GMT) à Jérusalem.

Lors de son discours, Benjamin Netanyahu a souligné les succès militaires d'Israël et ce qu'il a décrit comme une opportunité historique d'"éliminer la menace iranienne".

Les chaînes de télévision Kan 11 et Channel 13 ont fait état de projections donnant les deux blocs ex aequo, tandis que Channel 12 créditait Gadi Eisenkot d'une légère avance sur son adversaire.

"Le peuple israélien a voté contre le mandat de Netanyahu en tant que Premier ministre d'Israël", a déclaré Gadi Eisenkot devant ses partisans à Tel-Aviv. "Un dirigeant digne de ce nom aurait accepté la défiance du peuple et annoncé aujourd'hui son retrait de la vie politique."

Pour être représentée au Parlement, une liste doit recueillir au moins 3,25% des voix, ce qui lui permet d'obtenir quatre sièges. Aucun parti n'a jamais réussi à emporter seul la majorité absolue (61 sièges) et les gouvernements sont donc le fruit de coalitions, parfois fragiles.

Les partis religieux d'extrême droite dirigés par Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich devraient remporter à eux deux 13 sièges au sein de la coalition de Benjamin Netanyahu.

Les partis arabes non-alignés s'empareraient de 18 sièges.

Selon la Commission électorale, la participation s'est élevée à 77,7%, un record depuis les élections de 1988 et environ 7 points de plus que lors des dernières élections législatives de 2022.

Les résultats définitifs de l'élection sont attendus d'ici au 30 octobre et seront officiellement annoncés le 4 novembre.

Il s'agissait des premières élections organisées depuis l'attaque du 7-Octobre, qui a fait plus de 1.200 morts en Israël et conduit l'Etat hébreu à déclencher des guerres à Gaza, au Liban et en Ira.

Yohanan Plesner, président de l'Israel Democracy Institute (IDI), a estimé que les sondages de sortie des urnes laissaient entrevoir une "défaite majeure" pour la coalition de Benjamin Netanyahu, tout en soulignant que Gadi Eisenkot n'avait pas remporté de victoire incontestable et que la situation pourrait encore évoluer considérablement au fur et à mesure du dépouillement des bulletins.

REVERS POUR NETANYAHU, PAS DE VAINQUEUR CLAIR

Le chef de l'opposition israélienne Yair Lapid a déclaré que le Likoud avait subi une "défaite cuisante".

"C'est une chute totale et la population leur a signifié de rentrer chez eux."

Gadi Eisenkot, qui a perdu son fils de 25 ans et deux neveux dans le conflit dans la bande de Gaza, s'est imposé comme le principal rival de Benjamin Netanyahu, mettant en avant ses compétences en matière de sécurité tout en se positionnant comme un centriste sur le plan intérieur.

À l’instar de Benjamin Netanyahu et de la quasi-totalité des partis juifs, Gadi Eisenkot s’oppose à la création d'un Etat palestinien. Il s'est toutefois montré critique envers les violences commises par les colons juifs à l’encontre des Palestiniens en Cisjordanie occupée, lesquelles sont en recrudescence depuis 2023.

UN SCRUTIN À VALEUR DE RÉFÉRENDUM

Ce test électoral a de fait valeur de référendum après le traumatisme du 7-octobre, alors que Benjamin Netanyahu a été vivement critiqué pour n'avoir pu empêcher l'attaque.

Il a toutefois affirmé avoir rendu Israël et le monde plus sûrs en éliminant les principaux dirigeants du Hamas, du Hezbollah et de l'Iran.

Les politiques de la coalition de droite de Benjamin Netanyahu ont semé la discorde au niveau national et aggravé l'isolement d'Israël sur la scène internationale. "Bibi" s'est néanmoins présenté comme le dirigeant ayant le courage nécessaire pour tenir tête aux ennemis d'Israël.

Benjamin Netanyahu, poursuivi par ailleurs pour des faits de corruption, ambitionne de maintenir son record de longévité au pouvoir après 19 années de mandat cumulées (1996-1999, 2009-2021, depuis 2022).

(Avec Rami Ayyub à Jérusalem, rédigé par Tom Perry, Michael Georgy et Lincoln Feast; version française Camille Raynaud)