Israël: le rival de Netanyahu l'accuse de prioriser sa survie politique

Gadi Eisenkot (au centre), ancien chef d'état-major de l'armée israélienne et principal rival du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, en campagne à Jérusalem, le 12 août 2026 ( AFP / ilia YEFIMOVICH )

Gadi Eisenkot, principal rival du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à l'approche des élections législatives d'octobre, a accusé son adversaire de privilégier sa propre survie politique à la sécurité du pays, lors d'un meeting de campagne lundi.

Dévoilant les noms des candidats de son parti, Yashar, en vue du scrutin du 27 octobre, l'ancien chef d'état-major de l'armée israélienne a reproché au Premier ministre de se soustraire de ses responsabilités depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023, la plus meurtrière jamais vécue en Israël.

"Face à la profonde fracture qui s'est ouverte le 7 octobre, et face aux grands défis auxquels est confronté l'Etat d'Israël, nous avons besoin d'une direction qui se montre à la hauteur de l'enjeu, qui sache comment rassembler et qui restaure les principes du sionisme", a-t-il déclaré lors d'un meeting à Rosh Haayin.

Selon un sondage diffusé par la chaîne publique Kan dimanche, Yashar est crédité de 23 sièges lors des prochaines élections, devant le Likoud de Benjamin Netanyahu, crédité de 20 sièges, sur les 120 que compte la Knesset.

Les formations d'opposition pourraient obtenir 51 sièges, contre 52 pour les formations susceptibles d'entrer en coalition avec le Likoud.

Si aucun bloc ne dispose des 61 sièges requis pour disposer de la majorité absolue au Parlement, des alliances pourraient être conclues avec d'autres formations politiques, notamment deux formations présentant majoritairement des candidats arabes, créditées de 13 sièges.