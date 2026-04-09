Israël-Le procès pour corruption contre Netanyahu reprendra dimanche

par Steven Scheer

Le procès entamé en 2020 pour corruption à l'encontre du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu reprendra dimanche à Jérusalem, à la suite de la levée de l'état d'urgence lié au conflit contre l'Iran, apprend-on jeudi dans un communiqué des tribunaux et cours israéliens.

"Avec la levée de l'état d'urgence et la reprise du fonctionnement du système judiciaire, les audiences reprendront leur cours habituel", peut-on lire. Les audiences se tiendront de dimanche à mercredi.

Les audiences se dérouleront au tribunal de district de Jérusalem le dimanche et au tribunal de district de Tel Aviv les lundis, mardis et mercredis.

Benjamin Netanyahu, chef du gouvernement de 1996 à 1999, de 2009 à 2021 et depuis 2022, a été inculpé en 2019 pour corruption, fraude et abus de confiance après des années d'enquête.

Son procès, qui a débuté en 2020 et pourrait aboutir à des peines de prison, a été reporté à plusieurs reprises en raison de ses obligations officielles.

Benjamin Netanyahu nie les accusations, plaide non coupable, et a demandé une grâce présidentielle en novembre dernier, arguant que les poursuites pénales entravaient sa capacité à gouverner et qu'une grâce serait bénéfique pour Israël.

Le président américain Donald Trump s'est fait l'écho des appels lancés par Benjamin Netanyahou au président israélien Isaac Herzog pour obtenir une grâce, invoquant l'impact de ses comparutions régulières devant les tribunaux sur sa capacité à exercer ses fonctions.

Le cabinet d'Isaac Herzog a indiqué que le service des grâces du ministère de la Justice recueillerait des avis à soumettre au conseiller juridique du président, qui formulera une recommandation, conformément à la pratique habituelle. Les grâces ne sont généralement pas accordées en cours de procès.

(Rédigé par Steven Scheer ; version française Coralie Lamarque, édité par Sophie Louet)