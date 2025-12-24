 Aller au contenu principal
Israël-La Knesset valide la création d'une commission d'enquête décriée sur le 7-Octobre
information fournie par Reuters 24/12/2025 à 17:21

*

Les politiques pourront choisir les membres de la commission d'enquête

*

Les familles des victimes demandent une commission indépendante

*

L'opposition accuse la coalition de vouloir dissimuler la vérité

par Maayan Lubell

Le Parlement israélien a donné son feu vert mercredi à la création d'une commission d'enquête désignée par les députés sur l'attaque du 7 octobre 2023 menée par le Hamas, plutôt qu'à l'enquête indépendante réclamée par les familles des victimes.

La coalition au pouvoir s'est prononcée en faveur d'un projet de loi qui accorde aux membres du Parlement le pouvoir de choisir les membres de la commission d'enquête et au cabinet du Premier ministre Benjamin Netanyahu celui de définir son mandat.

Les familles des victimes et les survivants des attaques estiment que cette mesure contourne la loi israélienne de 1968 sur les commissions d'enquête, en vertu de laquelle le président de la Cour suprême doit nommer une commission indépendante chargée d'enquêter sur les défaillances majeures de l'État, telles que celles qui ont précédé la guerre du Kippour de 1973.

"C'est un jour désastreux pour nous tous", a déclaré Eyal Eshel, qui a perdu sa fille lorsque des combattants du Hamas ont envahi la base militaire où elle servait. "La justice doit être rendue et elle le sera", a-t-il dit à la Knesset avant le vote.

Benjamin Netanyahu a affirmé lundi que la commission, dont les membres doivent être nommés par des représentants élus de l'opposition et de la coalition au pouvoir, serait indépendante et gagnerait la confiance du public. Mais l'opposition a déjà prévenu qu'elle ne coopérerait pas, dénonçant une manoeuvre de la coalition pour dissimuler la vérité.

Le nouveau projet de loi stipule que si les parlementaires ne parviennent pas à se mettre d'accord sur la composition de la commission, la tâche reviendra au président de la Knesset Amir Ohana, qui est allié à Benjamin Netanyahu et membre de son parti, le Likoud.

Jon Polin, dont le fils Hersh Goldberg-Polin a été pris en otage et retrouvé mort dans un tunnel du Hamas en août 2024, a estimé que seule une commission digne de confiance pourrait rétablir la sécurité et unir une nation encore traumatisée.

"Je soutiens une commission indépendante, non pas pour que quelqu'un soit puni, ni pour que mon fils unique revienne, non. Je soutiens une commission indépendante pour que rien de ce qui est arrivé à mon fils ne puisse jamais arriver à votre fils, à votre fille ou à vos parents", a déclaré Jon Polin dimanche lors d'une conférence de presse à laquelle participaient d'autres familles.

Hersh Goldberg-Polin faisait partie des dizaines d'otages capturés lors de l'attaque en 2023 sur le site du festival de musique Nova.

(Rédigé par Maayan Lubell et Dedi Hayun ; version française Kate Entringer, édité par Jean-Stéphane Brosse)

Proche orient
