Israël-La Knesset fait un pas vers sa dissolution

Le Parlement israélien a approuvé mercredi en première lecture une proposition de loi soumise par des députés de la coalition gouvernementale en vue de sa dissolution, un premier pas vers des élections législatives anticipées qui s'annonceraient périlleuses pour Benjamin Netanyahu.

Si le texte est adopté au terme d'une procédure législative qui devrait prendre plusieurs semaines, le scrutin prévu théoriquement d'ici au 27 octobre - la fin de la législature - serait avancé, ce que redoute le Premier ministre israélien, qui s'active pour repousser au maximum l'échéance.

Les élections législatives se déroulent tous les quatre ans en Israël.

Plusieurs groupes politiques à la Knesset, notamment ceux du Likoud et des partis religieux, ont déposé chacun leur proposition pour modifier le calendrier électoral, avec des objectifs contraires. Via l'initiative des députés du Likoud, son parti, un Benjamin Netanyahu fragilisé tente de garder la main, tandis que ses partenaires orthodoxes s'efforcent de hâter le sort.

Le gouvernement a fait soumettre un texte à l'examen après que les partis orthodoxes ont accusé Benjamin Netanyahu, au pouvoir depuis novembre 2022, de faillir à ses engagements en faveur de l'adoption d'une loi exemptant de conscription les étudiants des écoles talmudiques (yeshivot). Le projet de loi est au stade de l'examen en commissions à la Knesset.

La proposition de loi en vue de la dissolution de la Knesset a recueilli 110 voix sur les 120 élus que compte la chambre. Il sera désormais examiné en commission où une date sera fixée pour les élections à venir (au plus tôt fin août), avant de revenir au Parlement (monocaméral) en dernière lecture.

(Reportage Steven Scheer et Rami Ayyub, version française Sophie Louet, édité par Tangi Salaün)