Israël-La branche armée du Hamas revendique la fusillade à Jérusalem

Les Brigades al-Qassam, la branche armée du Hamas, ont revendiqué mardi la responsabilité de la fusillade qui a fait six morts hier dans la banlieue de Jérusalem.

Lundi, deux hommes armés palestiniens ont ouvert le feu à un arrêt de bus dans la banlieue de Jérusalem, tuant six personnes, une fusillade présentée par la police israélienne comme une "attaque terroriste" et l'une des plus meurtrières dans la ville de ces dernières années.

(Nidal al-Mughrabi, version française Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)