Israël-L'opposition condamne le plan Netanyahu, l'extrême droite veut le durcir encore

Le ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, issu des rangs de l'extrême droite, a demandé au Premier ministre Benjamin Netanyahu de durcir son projet d'une prise de contrôle de la ville de Gaza, tandis que l'Italie a mis en garde dimanche l'Etat hébreu contre un possible "Vietnam".

Le cabinet de sécurité de Benjamin Netanyahu, dont Bezalel Smotrich est membre, a approuvé dans la nuit de jeudi à vendredi un projet visant à étendre les opérations militaires de Tsahal dans l'enclave palestinienne afin de se défaire du Hamas.

Cette décision a suscité un concert de condamnations à l'étranger et en Israël, où des milliers de personnes ont manifesté samedi à Tel-Aviv pour demander un cessez-le-feu immédiat et la libération des otages encore détenus par le Hamas.

Le Conseil de sécurité des Nations unies doit se réunir dans le courant de la journée de dimanche pour discuter du plan israélien, de nombreux pays ayant exprimé leur inquiétude quant au risque d'aggravation de la famine qui fait déjà des ravages au sein de la population palestinienne.

Une conférence de presse de Benjamin Netanyahu est également attendue dans le courant de la journée. On ignore pour le moment ce qu'il dira exactement.

Bezalel Smotrich a déclaré ne plus avoir confiance dans la capacité et la volonté de Benjamin Netanyahu de remporter une victoire sur le Hamas. Le nouveau projet, a-t-il dit dans une vidéo diffusée samedi soir sur le réseau X, a pour but de ramener le Hamas à la table des négociations en vue d'un cessez-le-feu.

Le Premier ministre israélien et son cabinet ont décidé de faire "davantage la même chose", a-t-il dit, faisant référence au fait que les troupes israéliennes sont déjà entrées dans la ville et n'ont pas réussi à vaincre le Hamas.

Bezalel Smotrich et d'autres membres de la coalition d'extrême droite de Benjamin Netanyahu soutiennent par conséquent que le projet actuel ne va pas assez loin, tandis que l'armée, qui s'oppose à un régime militaire à Gaza, a prévenu que cela mettrait en danger les otages encore détenus par le Hamas ainsi que les troupes israéliennes.

Bezalel Smotrich s'est abstenu de lancer un ultimatum clair à Benjamin Netanyahu.

D'autres alliés d'extrême droite du Premier ministre israélien au sein de la coalition ont également plaidé pour une occupation militaire totale de Gaza, l'annexion de vastes portions du territoire palestinien et l'expulsion d'une grande partie de la population.

Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, qui a lancé des appels similaires, a déclaré dimanche à la radio de l'armée que le projet de prise de contrôle de la ville de Gaza était bon, à condition qu'il s'agisse d'une première étape.

RISQUE D'UN "VIETNAM"

L'Italie pour sa part, a estimé qu'Israël devrait tenir compte des avertissements de son armée, qui redoute une guérilla prolongée et meurtrière en cas d'extension de l'offensive actuelle.

"L'invasion de Gaza risque de se transformer en Vietnam pour les soldats israéliens", a déclaré le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani, dans une interview accordée au quotidien Il Messaggero.

Ce dernier a réitéré les appels en faveur d'une mission des Nations unies dirigée par les pays arabes pour "réunifier l'Etat palestinien" et a assuré que l'Italie était prête à y participer.

(Reportage Emily Rose et Nidal al-Mughrabi; version française Claude Chendjou)