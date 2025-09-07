Israël-L'aéroport d'Eilat rouvre après une attaque de drone en provenance du Yémen

(Actualisé avec réouverture de l'aéroport)

L'aéroport Ramon, près de la ville d'Eilat, station balnéaire sur la mer Rouge, a repris ses activités après avoir été brièvement fermé dimanche après qu'un drone lancé depuis le Yémen a frappé le hall des arrivées, a annoncé l'autorité aéroportuaire israélienne.

Deux personnes ont été blessées par des débris, a déclaré le service national d'ambulance.

"Suite à l'achèvement de tous les contrôles de sécurité et de sûreté, au respect des normes internationales de l'aviation civile et à la réception de l'approbation finale de l'armée de l'air, l'aéroport de Ramon a maintenant été rouvert pour des opérations complètes, tant pour les départs que pour les arrivées", a déclaré l'autorité dans un communiqué.

Les atterrissages et décollages ont été suspendus pendant deux heures.

L'armée israélienne avait dit un peu plus tôt enquêter sur la chute d'un drone lancé depuis le Yémen, sans préciser s'il était tombé après avoir été intercepté ou s'il s'agissait d'une frappe directe.

L'aéroport, situé près de la station balnéaire d'Eilat, à la frontière avec la Jordanie et l'Égypte, accueille principalement des vols intérieurs.

Les Houthis, soutenus par l'Iran, ont régulièrement tiré des missiles et des drones en direction d'Israël depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza.

Israël a riposté en bombardant les zones du Yémen contrôlées par les Houthis, notamment le port de Hodeïdah et la capitale Sanaa. Le dernier bombardement en date a tué de hauts responsables houthis, dont le chef du gouvernement.

(Steven Scheer, rédigé par Alexander Cornwell; version française Tangi Salaün et Zhifan Liu)