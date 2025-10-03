Israël intercepte le dernier navire de la flottille en route pour Gaza

Des bateaux, faisant partie de la flottille Global Sumud

L'armée israélienne a intercepté vendredi le dernier navire d'une flottille transportant de l'aide qui tentait de rallier Gaza en dépit du blocus, un jour après avoir immobilisé la plupart des bateaux et détenu quelque 450 militants, dont la militante suédoise Greta Thunberg.

Les organisateurs de la flottille Global Sumud ont déclaré que le navire Marinette avait été intercepté vendredi matin à quelque 42,5 milles nautiques (79 km) de Gaza. La radio de l'armée israélienne a rapporté que la marine avait pris le contrôle du dernier navire de la flottille, avait arrêté ses passagers et l'escortait vers le port israélien d'Ashdod.

Dans un communiqué, Global Sumud a déclaré que les forces navales israéliennes avaient désormais "intercepté illégalement l'ensemble de (ses) 42 navires, chacun transportant de l'aide humanitaire, des volontaires et la détermination de briser le siège illégal d'Israël sur Gaza".

Un porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire sur le statut du navire. Le ministère avait déclaré jeudi que le dernier bateau de la flottille serait empêché de franchir le blocus s'il tentait de le faire.

La flottille, qui a pris la mer à la fin du mois d'août, a constitué une manifestation très médiatisée d'opposition au blocus israélien de l'enclave, près de deux ans après le début de l'offensive israélienne contre Gaza, déclenchée par les attaques du Hamas du 7 octobre 2023.

Les responsables israéliens ont dénoncé à plusieurs reprises cette mission comme étant une mise en scène. La marine israélienne avait déjà averti la flottille qu'elle s'approchait d'une zone de combat active et qu'elle violait un blocus légal, et avait demandé aux organisateurs de changer de cap. Elle avait aussi proposé de transférer pacifiquement toute aide à Gaza par des voies sûres.

