Israël frappe à Gaza en accusant le Hamas d'attaquer son armée

par Alexander Cornwell et Nidal al-Mughrabi

Israël a effectué dimanche une série de frappes sur la bande de Gaza, présentant ces bombardements comme des représailles à des attaques contre ses forces armées.

L'Etat hébreu et le Hamas se sont réciproquement accusés d'avoir violé la trêve fragile censée constituer l'une des premières étapes vers le règlement du conflit dans la bande de Gaza déclenché par l'attaque du mouvement palestinien en territoire israélien le 7 octobre 2023.

Des habitants de l'enclave palestinienne et les autorités sanitaires locales ont déclaré que les frappes aériennes et les tirs de chars israéliens avaient fait au moins 11 morts.

Un responsable militaire israélien a menacé de nouvelles frappes contre des cibles du Hamas en représailles à au moins trois attaques contre les troupes israéliennes dimanche.

L'armée israélienne a déclaré que ses frappes aériennes et ses tirs d'artillerie visaient des activistes dans le secteur de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, responsables d'un tir d'obus antichar et d'attaques contre ses soldats.

Benjamin Netanyahu, Premier ministre israélien, a dit avoir ordonné à l'armée de riposter avec fermeté à ce qu'il a présenté comme des violations du cessez-le-feu par le Hamas.

La branche armée du Hamas a dit dans un communiqué qu'elle continuait à respecter l'accord de cessez-le-feu dans l'ensemble de la bande de Gaza. Elle a dit ne pas avoir connaissance d'affrontements dans le secteur de Rafah et ne pas avoir été en contact depuis mars avec les groupes actifs sur place.

Ces incidents sont les plus graves dans la bande de Gaza depuis l'entrée en vigueur le 11 octobre d'un cessez-le-feu, première étape d'un plan de paix parrainé par les Etats-Unis ayant permis la libération des derniers otages vivants toujours retenus dans l'enclave palestinienne depuis l'attaque du 7-Octobre en Israël.

LE POINT DE PASSAGE DE RAFAH FERMÉ

Le Hamas a recensé dans un communiqué ce qu'il a présenté comme une série de violations de la trêve de la part d'Israël, qui auraient entraîné la mort de 46 personnes et entravé l'acheminement de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza.

Israël a annoncé samedi que le point de passage de Rafah entre le territoire palestinien et l'Egypte resterait fermé et que sa réouverture dépendrait du respect par le Hamas de ses obligations aux termes du cessez-le-feu.

L'Etat hébreu accuse notamment le mouvement palestinien de manoeuvres dilatoires dans la restitution des cadavres des otages décédés. Le Hamas a libéré la semaine dernière les 20 otages encore vivants et a remis les dépouilles de 12 de 28 otages décédés depuis leur enlèvement le 7 octobre 2023.

Le mouvement palestinien dit n'avoir aucun intérêt à retenir ces dépouilles et prévient qu'il faudra du temps et des équipements spécialisés pour retrouver les cadavres ensevelis dans les décombres de la bande de Gaza après deux ans de bombardements israéliens.

Au-delà de la libération des otages, en échange de la libération de prisonniers palestiniens détenus par Israël, et du cessez-le-feu, le plan parrainé par le président américain Donald Trump pour aboutir à une paix durable prévoit une succession de phases à la réalisation incertaine, telles que le désarmement du Hamas, la mise en place d'une nouvelle gouvernance dans la bande de Gaza ou encore la création d'une "force de stabilisation" internationale.

