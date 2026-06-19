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Israël et le Hezbollah concluent un cessez-le-feu avec effet immédiat-responsable US
information fournie par Reuters 19/06/2026 à 15:19

Israël et le Hezbollah se sont mis d'accord sur un cessez-le-feu, qui est entré en vigueur ce vendredi à 16 heures, heure locale (13h00 GMT), a déclaré à Reuters un haut responsable américain.

"Le Hezbollah et Israël ont convenu d'un cessez-le-feu", a-t-il dit sous couvert d'anonymat, ajoutant que les négociateurs américains et qataris avaient conclu cet accord avec l'aide de l'Iran.

"D'après ce que nous comprenons, après les échanges de tirs survenus plus tôt dans la journée, Israël et le Hezbollah sont désormais en cessez-le-feu", a poursuivi le responsable.

Deux jours après la signature d'un protocole d'accord entre les Etats-Unis et l'Iran qui prévoit l'arrêt des hostilités sur tous les fronts, Israël a mené de nouvelles frappes d'envergure dans le sud du Liban mais aussi dans l'est du pays.

Au moins 18 personnes ont été tuées et 33 autres blessées dans des bombardements israéliens qui ont touché 11 villes depuis minuit, selon un bilan fourni dans la matinée par les autorités libanaises.

Israël, qui a dit riposter à une attaque du Hezbollah, a pour sa part annoncé que quatre de ses soldats étaient morts au Liban lors de cette attaque, menée jeudi.

(Steve Holland, version française Benoit Van Overstraeten)

Proche orient
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