Israël et la Grèce signent un contrat de défense de 3 milliards d'euros

La Grèce et Israël ont signé lundi un accord de défense d'un montant de trois milliards d'euros qui verra l'Etat hébreu construire un système de défense à "plusieurs étages", selon un communiqué publié par le porte-parole du ministère israélien de la Défense.

Un accord supplémentaire d'un montant de 26 millions d'euros verra Israël vendre à la Grèce des systèmes de dômes contre les drones, indique également le communiqué.

Athènes s'apprête à dépenser quelque 28 milliards d'euros d'ici 2036 pour son projet baptisé "Bouclier d'Achille", un système anti-drones, anti-balistique et anti-aérien, ainsi que pour l'achat de jusqu'à 40 chasseurs F-35 auprès des Etats-Unis et de frégates auprès de la France et de l'Italie.

La Grèce, qui possède des systèmes américains Patriot, des systèmes russes S-300 pour protéger son espace aérien, consacre près de 3,5% de son produit intérieur brut (PIB) à la défense, un taux supérieur à nombre de ses alliés de l'Otan à cause de son conflit latent avec la Turquie voisine.

La Grèce et Israël, qui entretiennent des liens économiques et diplomatiques de proximité, organisent des exercices militaires tous les ans et coopèrent dans les domaines de la sécurité et des systèmes anti-drones.

L'an dernier, Athènes a acquis 36 systèmes d'artillerie à roquettes israéliens pour près de 650 millions d'euros.

(Reportage de Steven Scheer, Zhifan Liu pour la version française, édité par Benoit Van Overstraeten)