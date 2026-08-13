Israël envoie des renforts dans un village de Cisjordanie assiégé par des colons

(Actualisé avec l'armée israélienne prenant position dans les maisons palestiniennes aux paragraphes 1&3, déclaration de l'armée au paragraphe 4)

par Ali Sawafta

L'armée israélienne a pris position jeudi à l'intérieur de maisons palestiniennes dans Qusra, un village de Cisjordanie où des familles palestiniennes sont encerclées et assiégées par des colons, une action qui, selon les Palestiniens, vise à les expulser de force de leurs terres.

Le siège a débuté ce week-end lorsque des colons juifs ont bloqué l'accès routier à des habitations du village et ont installé une tente dans leurs cours, empêchant quiconque d'entrer ou de sortir. Les colons avaient auparavant coupé l'électricité et l'eau.

Le maire de Qusra, Abed Al Athem Wadi, a précisé que six maisons du village avaient été évacuées et prises d’assaut par des soldats israéliens, y compris les trois maisons assiégées situées au sommet de la colline, les deux familles qui y résidaient ayant été regroupées dans l’une d'entre elles.

Des photos de Reuters montraient plusieurs soldats israéliens postés devant l’une des maisons. Les soldats ont informé les familles que les opérations à Qusra pourraient durer jusqu’à dimanche, selon des habitants du village.

Dans un communiqué, l’armée précise que des soldats ont été déployés à Qusra depuis ce jeudi matin pour protéger les habitants et maintenir la sécurité, et qu’ils "avaient reçu pour consigne que les habitants de Qusra resteraient chez eux".

Les forces israéliennes affirment qu'elles tentent de faire partir les colons alors même qu'une vidéo tournée en début de semaine montrait plusieurs hommes israéliens en tenue militaire verte se joignant à eux pour une prière matinale dans la tente. L'armée a déclaré qu'elle sanctionnerait tout soldat impliqué.

Après avoir tenté la veille de déloger les colons à l'aide de gaz lacrymogènes, l’armée israélienne a déclaré jeudi avoir envoyé des renforts à Qusra "afin de mener des missions défensives et des patrouilles dans la zone pour maintenir la sécurité et protéger la région".

Une quinzaine de Palestiniens, dont deux enfants, sont "piégés chez eux dans un état de terreur, incapables de subvenir à leurs besoins fondamentaux et privés d’accès à l'eau et à l'électricité", ont déclaré les Nations unies dans un communiqué.

DES FAMILLES ASSIÉGÉES LANCENT UN APPEL AU SECOURS

Les colons en Cisjordanie multiplient les prises de terres illégales, encouragés par le gouvernement nationaliste du Premier ministre Benjamin Netanyahu, qui a accéléré l'expansion des implantations dans le territoire.

Les deux familles assiégées affirment ne disposer ni de nourriture ni de médicaments et accusent les colons de saccager leurs biens, de jeter des pierres sur leurs maisons et de les insulter

"Nous lançons un appel aux institutions gouvernementales et à toute personne libre et honorable pour qu'elles nous aident à obtenir de la nourriture et des médicaments", a déclaré Koussaï Abou Rida, un Palestinien pris au piège dans l'une des maisons, qui appartient à son frère, installé dans l’Ohio et qui possède la nationalité américaine.

L’ambassadeur des États-Unis en Israël, Mike Huckabee, a déclaré que les forces israéliennes "sont intervenues à notre demande pour expulser les terroristes israéliens responsables de ces actes", ajoutant que "les actions de ceux qui s’en prennent ainsi au domicile de cette famille sont criminels".

Les Palestiniens affirment que les soldats israéliens permettent aux colons de s'emparer en toute impunité de terres et de ressources dans toute la Cisjordanie, y compris dans des zones où ils détiennent des titres de propriété délivrés par Israël.

Les saisies de terres sont particulièrement fréquentes dans les zones situées à la périphérie des villages, comme Qusra, qui se trouve dans une zone sous contrôle sécuritaire total d’Israël.

La Cisjordanie, territoire conquis par Israël lors de la Guerre des Six-Jours en 1967, abrite environ trois millions de Palestiniens et 500.000 colons. Elle compte quelque 146 colonies ainsi que 390 avant-postes plus petits, selon Peace Now, une organisation israélienne de surveillance des colonies.

(Rédigé par Ali Sawafta et Ismael Khader, version française par Aleksandra Kret et Benoit Van Overstraeten, édité par Jean-Stéphane Brosse)