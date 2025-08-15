 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Israël envisage de déplacer des Palestiniens de Gaza au Soudan du Sud, selon des sources
15/08/2025

Le Soudan du Sud et Israël discutent d'un accord visant à déplacer des Palestiniens de la bande de Gaza dans le pays africain en proie à des violences, ont déclaré trois sources proches du dossier à Reuters, un plan rapidement rejeté par les dirigeants palestiniens.

Aucun accord n’a été conclu mais les pourparlers entre le Soudan du Sud et Israël se poursuivent, ont affirmé les sources sous couvert d’anonymat.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré ce mois-ci son intention d’étendre le contrôle militaire à Gaza et a réitéré cette semaine ses suggestions selon lesquelles les Palestiniens devraient quitter le territoire volontairement.

Les dirigeants arabes et internationaux ont rejeté l’idée de déplacer la population de Gaza vers un autre pays. Les Palestiniens estiment qu’il s’agirait d’une nouvelle "Nakba" (catastrophe), en référence à l’exode de centaines de milliers de personnes lors de la guerre de 1948.

Les trois sources ont précisé que la perspective de réinstaller des Palestiniens au Soudan du Sud avait été évoquée lors de réunions entre des responsables israéliens et le ministre sud-soudanais des Affaires étrangères, Monday Semaya Kumba, au cours de sa visite dans le pays le mois dernier.

Leur récit semble contredire le ministère sud-soudanais des Affaires étrangères, qui avait qualifié mercredi de "sans fondement" les informations faisant mention de ce projet.

Le ministère n’était pas disponible vendredi pour commenter les affirmations des trois sources.

Les discussions ont été rapportées pour la première fois par l'Associated Press mardi, citant six sources proches du dossier.

Les dirigeants et le peuple palestinien "rejettent tout plan ou idée visant à déplacer l’un de nos concitoyens vers le Soudan du Sud ou ailleurs", a déclaré Wasel Abou Youssef, membre du comité exécutif de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP).

Cette déclaration fait écho à celle du bureau du président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas, publiée jeudi. Le Hamas, qui combat Israël à Gaza, n'a pas répondu aux demandes de commentaires dans l'immédiat.

La vice-ministre israélienne des Affaires étrangères, Sharren Haskel, en visite cette semaine à Djouba, la capitale du Soudan du Sud, a déclaré à Reuters que les discussions ne portaient pas sur une relocalisation.

Benjamin Netanyahu, qui a rencontré Monday Semaya Kumba le mois dernier, a déclaré qu’Israël contactait plusieurs pays pour trouver une destination aux Palestiniens souhaitant quitter Gaza, sans fournir davantage de détails.

Le bureau de Benjamin Netanyahu et le ministère israélien des Affaires étrangères n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur les informations fournies vendredi par les trois sources.

(Reportage du bureau de Nairobi, avec Alexander Cornwell, Maayan Lubell et Nidal al-Mughrabim version française Elena Smirnova, édité par Kate Entringer)

